Výhra i bez Špačka. Gross si vyslechl komentář od sudího: Tak jsem byl taky emotivní

Byl to obrovský škrt v pozitivně nastaveném rozpočtu. Pokles ze sta na nulu. Pětiminutový trest Michaela Špačka v prvním čtvrtfinále mezi hokejisty Sparty a Třince zahýbal s kurzem, kterým se bitva ubírala. Z relativně jasné záležitosti bylo drama. Domácí přes veškerá úskalí nakonec brali výhru 4:3 v prodloužení, první bod v sérii vystřelil lídr Vladimír Sobotka. Bitva opět rozpoutala vášně. „Svátek hokeje. Kdyby člověk neměl emoce, nemá tu co dělat,“ podotkl Ocelář Andrej Nestrašil.

Na kostce svítil čas 8:18 a skóre 2:0. Domácí brankář Josef Kořenář si mohl vychutnávat atmosféru nabité O2 areny, puky mu mysl nezaměstnávaly. Všechna esa tahala Sparta, Slezané uvízli ve zdánlivě bezvýchodné situaci. Než jim pod stolem posunul žolíka Michael Špaček.

Nešikovný loket nebezpečného sparťanského útočníka ve tváři Mariana Adámka způsobil, že se Oceláři v první třetině drali do dlouhé přesilovky. Využili ji jednou, pak podruhé. A na startu druhé části už třinecký obrat dokonal Marko Daňo.

„Původně jsem si myslel, že šli rozhodčí zkoumat vysokou hokejku, ale neviděl jsem to,“ vrátil se slovenský forvard Daňo ke Špačkově vyloučení, s nímž Pražané pochopitelně nesouzněli. Hlavně trenér Pavel Gross si od hlavního sudího vyslechl dost ohnivý komentář.

„Pan rozhodčí mi něco emotivně řekl, tak jsem byl taky emotivní,“ pronesl kouč sparťanů. „Ale to s tím nemá co dělat. Rozhodli se takto, musíme si v soubojích počínat lépe. Když přijdete po třetině do šatny, nemáte čas se na zákrok dívat,“ odmítl hlubší rozbor stěžejní situace, po níž se srovnalo skóre a personálních změn doznaly domácí útoky.

Do nejúdernější formace přiskočil Pavel Kousal. „S Horynovu (Horákem) jsem toho docela dost odehrál, s Chlápou (Chlapíkem) sice moc ne, ale pro Horynu to mohlo být těžší. Přecházel z křídla na centra. Ale všichni hrajeme stejný systém, takže z tohoto pohledu to bylo jedno,“ pronesl nováček v elitní letce Sparty, oficiálně druhé v pořadí.

Právě Kousal pak napomohl ke srovnání, když ze své obvyklé kanceláře i po jeho přihrávce úřadoval obránce Aaron Irving. Další využitá přesilovka ve 27. minutě na dlouhou dobu naposledy hnula se stavem utkání. To dospělo až do prodloužení, v němž nejprve spálil solidní příležitost aktivní Libor Hudáček, na druhé straně záhy rozhodl Sobotka. Jeden ze dvou kapitánů pražského souboru využil výborného pohybu Tomáše Hyky, který sehrál skvělý part.

Rudí mohli rozhodnout i dřív, o jednu z přesilovkových možností však přišli vlivem Ondřeje Mikliše, který sportovně odvolal údajnou vysokou hůl. „Když to není faul, tak to není faul. Je to skvělé. Musím přiznat, že jsem zatleskal,“ ocenil gesto fair play hostující trenér Zdeněk Moták. „Asi si myslím to samé,“ prohodil krátce Gross.

Třinec potřebuje před pondělní odvetou zapracovat zejména na startu, aby nemusel znovu nahánět jedoucí rychlík. Byť třeba Nestrašil, který byl v uskupení s Martinem Růžičkou a Tomášem Marcinkem u tří inkasovaných branek, až takový problém v nepovedeném úvodu neviděl.

„Nemyslím si, že by to byl vyloženě špatný vstup. Vloni nás prvních deset minut fakt zavřeli. Chlápa trefil hezký gól, dostali jsme ještě jeden, ale nebylo to z extrémního tlaku,“ rozebral, proč Oceláři nepanikařili. „Mrzí nás výsledek, mohl padnout na obě strany, nebyli jsme ovšem v poslední situaci aktivní, jak bychom měli být. Házíme to za hlavu,“ dodal asistent u dvou přesilovkových zásahů.