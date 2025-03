Hyka drama s Třincem čekal: Ale nesmíme přestat hrát. Za stavu 2:2 začal nový zápas

Rekordní drama rozčísl zásah v čase 63:26. Tomáš Hyka parádně našel Vladimíra Sobotku a ten vystřelil hokejistům Sparty první výhru nad Třincem 4:3 v prodloužení. V polovině první třetiny sám poslal pražský tým do dvoubrankového náskoku, jenže dva góly Ocelářů po Špačkově vyloučení do konce utkání zcela změnily obraz hry. „Za stavu 2:2 začal nový zápas. Jsem rád, že jsme první krok zvládli a je na čem stavět,“ vracel se autor vítězné nahrávky.

Je na psychiku cennější vyhrát v prodloužení, než porazit Třinec jednoznačným rozdílem?

„Určitě. My jsme věděli, že to bude urputná série a budou rozhodovat maličkosti, jeden gól. To se potvrdilo, jsem rád, že jsme první krok zvládli a je na čem stavět. Nešli jsme do zápasu s tím, že porazíme Třinec 6:0. Víme, jakou mají kvalitu a vůbec je nechceme podceňovat. Uvědomujeme si, že to bude těžká série.“

Polovinu první třetiny jste při hře pět na pět nedali soupeři čichnout. Potom přišel trest Michaela Špačka. Jak ovlivnil další průběh?

„Chtěli jsme na ně vletět. Jsme doma, diváci nás ženou. Dlouho jsme taky nehráli, chtěli jsme hrát jednoduše, což se nám povedlo. V dalším zápase to bude úplně stejné. Pak přišel ten faul, byl asi na pět minut, ale nesmíme úplně přestat hrát. Dostali jsme dva góly, pak jsme oslabení ještě odbránili. Stav byl 2:2, takže jako 0:0. Začal nový zápas. Ale nebylo z čeho položit.“

Dostal se Třinec dvěma góly na koně?

„Bylo to takové momentum. Vedli jsme 2:0, oni dostali přesilovku, vstřelili dva góly. Trošku jsme spadli i na střídačce. Ale zbytečně. Něco jsme si k tomu řekli a pak jsme to skvěle ubránili. Věděli jsme, že to bude nahoru, dolů, jeden gól rozhodne, což se potvrdilo.“

Jak důležité bylo naopak vaše rychlé vyrovnání na 3:3?

„Využitá přesilovka, Aaron (Irving) to skvěle trefil. Jsem rád, že jsme vyhráli.“

Po faulech jste Ocelářům darovali i další přesilovky. Musíte víc dbát na disciplínu?

„Bude to o emocích a my víme, že každý faul může rozhodnout. Viděli jsme to, když dostali pětiminutovou přesilovku. Emoce musíme krotit.“

Jak jste zvládali souboje s ohromnými třineckými beky?

„Víme, že jsou velcí, hrají dobře do těla, ale mají trošku pomalejší na pohyb. Chtěli jsme toho využít a od půlky zápasu se nám to dařilo. Takové ty změny směru, tempa, s tím měli trošku problémy. Ale je těžší dostat se před bránu a udržet se tam. Pokud budeme hrát jednoduše, budeme tam včas a góly dáme.“

Očekáváte, že série bude pokračovat v podobném duchu?

„Další zápas nebude vůbec jiný. Zase bude o drobnostech, o gólu, který rozhodne.“

Co jste říkal skvělé atmosféře?

„Jsme rádi, že přišlo tolik lidí, vyprodáno a že nás diváci ženou. Ale čeká nás ještě dlouhá práce.“