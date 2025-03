Brno vs. Vary. „Derby“ přes celou republiku. Kometa se rozehraje, tvrdí bývalý kouč

Na jedné straně Libor Zábranský, Jakub Flek, Arttu Ilomäki, Tomáš Dujsík, Michal Gulaši, Tomáš Rachůnek, Tomáš Bartejs či Jan Ekrt. Na druhé Ondřej Dlapa či Dalimil Mikyska. Všechno borci, kteří v nedávné minulosti oblékali dres soupeře. „Víte, jak to bývá. Proti bývalému klubu dává hráč vždycky gól. Kdyby to tak bylo i teď, mohli bychom mít o něco navrch,“ konstatoval s úsměvem trenér Komety Kamil Pokorný.

V tom případě by to byla pěkná divočina a branek by padlo víc než dost. „To ano, protože těch hráčů je hodně,“ podotkl Pokorný. „Každopádně bych byl rád, kdyby se to v nějakém zápase potvrdilo.“

Samotný kouč netuší, proč je spolupráce mezi vzdálenými organizacemi tak intenzivní. „Opravdu to neumím vysvětlit. Je to přestupová politika, která jde tady trošku mimo mě,“ připomněl.

Osvědčenou trasu skoro přes celou republiku absolvoval před pěti lety rovněž obránce Libor Zábranský, syn majitele Komety. „Nikdy jsem nad tím nepřemýšlel,“ uvedl elitní brněnský zadák, jenž to vzal přes sezonu na západě Čech a Finsko zpátky do svého rodiště. „Někde ti hráči musí hrát, extraliga není nafukovací,“ doplnil věcně.

Flek a Beránek? Stali se z nich velcí hráči

V celém příběhu rozhodně hraje roli i karlovarský sportovní manažer Jiří Kalous, jenž působil v Brně jako kouč. Jeho éra na Moravě (2021/22) byla krátká, nepříliš úspěšná. Přesto udržuje s klubem dobré vztahy. Stejně jako dříve jeho trenérský kolega Martin Pešout. Také on prošel Kometou, kterou nyní favorizuje. „Brno bude odpočatější, Vary rozehranější. Čekám, že první zápas bude hodně nervózní, tam mají hosté šanci. Jakmile se Kometa rozehraje, myslím, že postoupí,“ sdělil současný trenér prvoligového Chomutova, který stojí za několika transfery z obou klubů. I díky kamarádství se šéfem Zábranským a sportovním manažerem Pavlem Zubíčkem. Asi on to celé kdysi rozjel.

Když Pešout odcházel ze západu Čech zpátky do „Ronda“, vzal si s sebou útočníka Fleka. „O mně je známo, že si radši beru hráče, které znám. Proto tam chodili,“ objasnil. „Je vidět, že Flek se díky pracovitosti každý rok zlepšuje. I tím, jak je v nároďáku, mu roste sebevědomí. Na něm i Beránkovi je vidět, že se z nich stali velcí hráči extraligy i národního mužstva.“

Na „tradici“ by mohl brzy navázat právě útočník Ondřej Beránek. Nejlepší střelec extraligy má (kromě jiných) laso právě od Zábranského. Půjde světový šampion v play off proti svému budoucímu zaměstnavateli? Byť s Energií prodloužil smlouvu do roku 2028, stát se to může. „To není moje práce,“ reagoval Pokorný. Beránkovy kvality nicméně řadí velmi vysoko. „Dal jsem ho na druhé místo v hodnocení hráčů v celé sezoně. Za Fleka,“ zmínil. „Pro Kubu to bude asi pikantní, pro nás ostatní méně,“ soudil karlovarský útočník Vít Jiskra.

Se speciální motivací půjde do každé bitvy zadák Mikyska, jenž v Brně hokejově vyrostl. Odešel z něj před třemi lety. „Zažil jsem v Kometě několik sezon a mám na to období hezké vzpomínky. Brno je hokejové město s obrovskou fanouškovskou základnou, takže hrát tam má vždycky zvláštní atmosféru. Navíc na zápasy vždy dorazí skoro celá moje rodina a hodně kamarádů, což mi dodává ještě větší motivaci. Těším se na to,“ prohlásil.