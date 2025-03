Ze 14 týmů hraje 16 play off, rýpl si Frodl. Proti Brnu chce využít rozehranosti

Skočil na kličku Roberta Říčky, nechal se vytáhnout z branky a inkasoval gól na 1:1. Jinak byl karlovarský brankář Dominik Frodl v rozhodujícím utkání předkola play off proti Vítkovicím bezchybný. I díky hokejovému fantomovi jde Energie po výhře 2:1 dál, o klíčovém vítězství rozhodl dvě minuty před koncem přesnou ranou Vít Jiskra. V ochozech i na ledě odstartoval euforii, klid panoval jen v brankovišti. Co prožíval muž s číslem nula na zádech? „Nic. Vůbec nic,“ odpovídal po utkání.

Opravdu vás bouře radosti z vedoucí branky nezasáhla?

„Byly dvě minuty do konce. Zavřít se do bubliny, měli dvě minuty na to dát gól. Já byl úplně, jako by se nic nestalo. Snažil jsem se být.“

Co se ve vás odehrává krátce po zápase? Karlovy Vary čekaly na vyhranou sérii dlouho.

„Krásné emoce. Hlavně vidět kluky, kteří jsou tady delší dobu, ty, co tady toho prožili spoustu. Mají slzy v očích, že se po 16 letech vyhrála série. Nebo série… Teď začíná play off.“

Tohle za play off nepovažujete?

„V téhle soutěži je 14 týmů a pomalu 16 jich hraje play off. A poslední si ještě odletí na dovolenou a čeká na tým, co vyhraje první ligu. Je to úsměvné. Tohle byla play off série. Jdeme s pocitem výhry, budeme chtít využít nějaké rozehranosti. Jak se říká občas v televizi.“

Byly bitvy s Vítkovicemi z pohledu gólmana hodně náročné?

„Byly. Vítkovice sice neměly tolik střel, ale ze čtyř měly dvě šance. Hráči najednou jeli sami, nebo byli ve slotu. Pro mě obrovsky těžké. Na Hráška (Dominika Hrachovinu) jsme to sypali ze všech pozic, šancí bylo na obou stranách hodně. Klobouk dolů před Hráškem, jak chytal.“

V první třetině měly Vítkovice jen tři střely, ale dvě byly opravdu gólovky.

„Já jsem si to natrénoval už ve čtyřech zápasech předtím. Fakt skoro každý zápas byl stejný.“

Taková utkání brankáři úplně nemají rádi, když toho na ně moc nejde, že?

„Je to play off. Možná o to víc se člověk udrží v koncentraci, protože ví, že nemůže. Od toho tam gólman je.“

Co rozhodlo o vašem postupu?

„Nasazení, bojovnost, obětavost, pohyb. Asi tak.“

Viděl jste na Vítkovicích něco, co byste si z jejich hry mohli vzít dál?

„Ne, my jsme Vary. Nechtěl bych nás srovnávat s Vítkovicemi. Styl je hodně odlišný.“

Ve čtvrtfinále vás čeká brněnská Kometa. Co očekáváte?

„Kvalitní tým. My budeme bojovat a budeme je chtít porazit. Čtyřikrát.“

Co se vám vybaví ze vzájemných zápasů v základní části? Tři jste ztratili.

„Teď jsem v emocích. Víme, že je Kometa kvalitní tým, přeskočil nás v boji o čtyřku. Uvidíme, nerad bych předbíhal.“