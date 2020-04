Přestupy v extralize ONLINE: Harju a Pardubice? Švéd zřejmě zamíří jinam | iSport.cz

19:29

ODCHODY a PODPIS – Další novinky hlásí pražská Sparta! Ve čtvrtečním živém vysílání pořadu Sparta On Air je sdělil sportovní ředitel klubu Petr Ton. Ve třetím týmu uplynulé základní části končí kanadský obránce Jeremie Blain, který by měl zamířit do Mountfieldu HK, a útočník Jiří Smejkal, který má namířeno do zahraničí. Na novém ročním kontraktu se naopak dohodl slovenský forvard Andrej Kudrna. Více čtěte ZDE >>>