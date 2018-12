Přestupy v extralize ONLINE: Jací hokejisté změní dres | iSport.cz

11:24'

KOMETA – Mistr hlásí ofenzivní posilu! Kometu posílil 22letý útočník Václav Karabáček, jehož příchod do Brna jsme již avizovali během minulého týdne. V pondělí podepsal smlouvu a hned se zapojil do tréninku s týmem. „Očekávám, že v Kometě ukáže svůj talent, a že bude hodně platný v přesilovkách a ve zrychlení naší hry,“ uvedl na klubovém webu trenér Libor Zábranský. „Chtěl jsem do Brna jít, byl jsem tady i na testech, takže jsem rád, že se to podařilo dotáhnout,“ dodal mladý forvard. Karabáček je stříbrným medailistou z MS do 18 let z roku 2014, posledních pět let strávil v zámoří, kde hrál v kanadské juniorce a následně na farmách v AHL a ECHL.