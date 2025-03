Přestupy v extralize ONLINE: Pardubice hlásí novou smlouvu, tvrďák prodloužil

Dohraje play off, a pak zmizí? Zatímco hokejisté Mladé Boleslavi mají v předkole s Plzní nakročeno k postupu do čtvrtfinále, objevila se pro tým směrem k budoucnosti neradostná zpráva ohledně Petra Čajky. Čtyřiadvacetiletý útočník, který se před začátkem probíhající sezony vrátil do Česka po letech strávených ve Švýcarsku, má podle informací švýcarských médií po konci ročníku znovu zamířit do země helvétského kříže. Byť má rodák z Kadaně smlouvu s Bruslaři ještě na příští sezonu, krouží kolem něj Biel-Bienne. Klubu z National League by se bývalý hráč Ženevy, Ambri-Piotta či Rapperswilu náramně hodil, s 24 kanadskými body za 13 gólů a 11 asistencí prožil povedený ročník v extralize.