Přestupy v extralize ONLINE: Rošáda brankářů v Liberci, posily má i Litvínov | iSport.cz

19:24'

PŘESTUPY – Posily ve čtvrtek ohlásil i Litvínov. Zajímavým novým jménem je ofenzivní obránce Jiří Říha, který přichází z Mladé Boleslavi, za kterou se však v extralize příliš neprosadil. V poslední sezoně pomáhal Kladnu k návratu do nejvyšší soutěže. „Jsem přesvědčený, že má jednu z nejlepších střel mezi obránci. Hledali jsme beka do přesilových her, Jirka má mobilitu, aby přesilovky mohl hrát. Máme dostatečný počet kvalitních útočníků, aby mu to tam nabíjeli,“ řekl pro klubový web generální ředitel a hlavní trenér Jiří Šlégr. Po odchodu Michaela Petráska by měl pozici dvojky za Jaroslavem Janusem zaujmout David Honzík, který přichází z Jihlavy. „Vidíme v něm velkou perspektivu do budoucna,“ dodal Šlégr. Verva získala posilu i v klubovém managementu, sportovní úsek posílil zkušený manažer Rostislav Dočekal, který bude zastávat roli odborného poradce a skauta.