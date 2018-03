Kladno začne baráž bez Jágra. Ale je jasné, za jaké situace půjde na led

Hokejisté Kladna vstoupí v úterý do baráže o extraligu podle očekávání bez hvězdného útočníka a majitele klubu Jaromíra Jágra. Šestačtyřicetiletý hráč, který je stále zraněný, však nebude chybět na střídačce. Šance, že by se v průběhu baráže objevil na ledě, je podle jeho slov minimální. Za určitých okolností zapojení do hry ale Jágr nevyloučil.

"Důležité je, jak to prožívají hráči. Já vím, že nebudu moct nastoupit, ale mám pocit, že hráči se těší. Že šance zahrát si extraligu pro všechny je obrovská, a když se podíváš po naší kabině, tak si ji zahráli dva tři hráči. Měla by to pro ně být velká touha a motivace pokusit se o návrat do extraligy," řekl Jágr novinářům po dnešním tréninku.

Druhý nejproduktivnější hráč historie NHL byl na ledě bez výstroje, jen v teplákách. Sice na něm vydržel nejdéle ze všech, ale pouze lehce bruslil a trénoval střelbu.

Jágr je mimo hru od poloviny února s poraněnými vazy v pravém koleni a poškozeným meniskem. V play off první ligy sice naskakoval na pár vteřin, aby nasbíral minimální počet 15 startů pro případné zapojení v baráži, teď si ale výstroj oblékat nebude.

"Asi začnu na střídačce. Radši bych byl na ledě, ale začnu na střídačce s trenérama," řekl Jágr s tím, že momentálně by bylo velkým riskem, kdyby začal hrát. "Nějakým tempem bych to asi zvládl, ale tempem baráže asi těžko. Hlavně nevím, jak bych ustál osobní souboje. Měsíc jsem víceméně nebyl na ledě. Nic jsme nedělal, neposiloval jsem. Šance, že bych se zranil, by byla hodně vysoká," podotkl.

Své případné zapojení do baráže dal do souvislosti i s výsledky Kladna. Kdyby se Rytířům dařilo, nezačal by hrát ani v momentu, pokud by se zdravotně cítil dobře. Stejně tak hrát nebude, když nebude fit. "Třetí varianta je, že by se nám nedařilo a já se cítil dobře, tak bych řekl, že nemáme co ztratit a zasáhl bych. To je ale až třetí varianta," vysvětlil Jágr.

Olympijský vítěz, dvojnásobný mistr světa a dvojnásobný vítěz Stanleyova poháru ví, že bez tréninku není schopný týmu ani vypomáhat například v přesilových hrách. "Abych byl přínosem, musím být stoprocentně zdravý a ve formě. Pokud nebudu, je zbytečné se někam cpát," zdůraznil Jágr. Před případným startem by musel s týmem alespoň deset dní naplno trénovat. "A já ještě ve výstroji nezačal, nemám žádný kontakt. Skoro vůbec nebruslím. Je předčasné o tom mluvit," řekl Jágr.