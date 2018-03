Novinky ve Zlíně. Končí Hamrlík i Veselý, na lavičce zůstává Svoboda

"V těchto dnech jsme se dohodli na pokračování spolupráce s trenérem Robertem Svobodou v roli hlavního trenéra A týmu. Sezona byla po sportovní stránce povedená a trenéři na tom měli velkou zásluhu. Teď nás společně čeká doladění smlouvy a sestavení realizačního týmu," uvedl generální manažer Martin Hosták na klubovém webu.

Společně se Svobodou ale už u týmu, který v aktuální sezoně postoupil do předkola play off, nebude působit Hamrlík. Bývalý úspěšný zlínský obránce u mužstva ze zdravotních důvodů končí. "Začínal u mládeže, kde odvedl skvělou práci. Chceme se s ním bavit, jakou formou by mohl v klubu pokračovat," řekl Hosták.

Regionální MfDnes informovala také o konci kariéry Veselého, který v extralize odehrál 1 156 zápasů a získal tři tituly. Z toho dva ve zlínském dresu. "Rádi bychom ho zapojili do dění v klubu," řekl sportovní manažer Beranů Jiří Šolc.

Nové smlouvy ve Zlíně podepsali obránci Dalibor Řezníček a Jakub Ferenc, i útočník a nejlepší střelec týmu Zdeněk Okál. Klub uplatnil opci na Štěpána Fryšaru, Daniela Gazdu a Martina Padrnose.

