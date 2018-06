Hvězdy bez smluv: Hemský i Polák řeší návrat. Kdo by mohl za Jágrem?

Bývalý klub: Montreal. Bilance v sezoně 2017/2018: 7 zápasů, 0 bodů, -1. Potenciální klub: Pardubice.

Fanoušci Pardubic netrpělivě čekají! Východočeši totiž vyhlíží návrat útočníka Aleše Hemského, u kterého je situace velmi podobná, jako v případě Milana Michálka. Mistr světa z Vídně z roku 2005 totiž v uplynulém ročníku odehrál za Montreal pouze sedm zápasů a další vinou zdravotních problémů nepřidal.

Ve hře je konec kariéry, ale také návrat do rodných Pardubic. „To je těžká otázka pro mě a možná ještě těžší pro Aleše. Během sezony i během té předešlé měl zdravotní problémy. Psali jsme si. Uvidíme, kam budou směřovat jeho další kroky. Jestli vůbec budou v bruslích,“ řekl v dubnu Dušan Salfický, sportovní manažer Dynama.

Bývalý reprezentant má ale v posledních týdnech jiné starosti. Manželka Julie mu totiž na konci dubna přivedla na svět prvního potomka.

Félicitations à Ales Hemsky et sa femme Julie qui ont accueilli leur premier enfant la nuit dernière, Milo Ales Hemsky!



Congratulations to Ales Hemsky and his wife, @JugarNspice, on the birth of their first child, Milo Ales Hemsky! We're so happy for you! #GoHabsGo 👶 pic.twitter.com/udrHnF17xa