Drsňák Nedomlel si v Hradci řekl o místo: Nerad bych se měnil

Cítíte, že se Hradec dává už dohromady?

„Už máme jen jeden přátelák a pak Ligu mistrů, blížíme se do finální fáze. Těšíme se, až soutěžní zápasy začnou, už aby to bylo tady.“

Jak se v kabině Mountfieldu cítíte vy?

„S klukama je všechno super a na ledě se cítím lépe a lépe.“

V klubu jste uspěl na try-outu. Je pro velkého a silného hráče teď těžší najít práci?

„Snažím se hrát pořád stejně a kvůli tomu si mě Hradec vybral. Chci tady pokračovat v tom, co jsem dělal celou svoji kariéru a jsem jen rád, že v klubu můžu zůstat.“

Svůj ostrý styl jste na extraligu docela adaptoval, ještě jste ani nepřelezl 50 trestných minut...

„No, taky tam pár věcí bylo. (usměje se) Ale taky záleží na rozhodčích, co zrovna pouští. Navíc se teď upravila ještě pravidla, tak uvidíme, jaký to přinese efekt. Nerad bych na mojí hře něco měnil, ale pokud pravidla opravdu zpřísní, budu muset třeba ubrat. Snad to bude ale dál v pohodě.“

Hlavní teď bude, aby se vám dres nedostal do kalhot, to bude asi nejbolestivější změna v pravidlech, ne?

„Tohle mi přijde trochu zbytečný. Ale jsou to pravidla a my se podle toho musíme zařídit, chovat se podle nich. Nakonec půjde o zvyk, za chvilku to bude určitě v pohodě.“

Nepředstavoval jste si dva roky zpátky při návratu z AHL, že hodně věcí budete mít v extralize snazších?

„Ani ne. Věděl jsem, do čeho jdu, že extraliga je plná kvalitních hráčů a nebude to nějaká procházka růžovou zahradou. Přišel jsem do Česka připravený co nejlépe a teď jsem v Hradci.“

Ale pořád se perete o místo. Musel jste do klubu přijít na zkoušku, přesvědčit, že budete platný...

„Všichni chtějí hrát, to máte všude po světě stejné. Abyste se dostali do kádru, musíte mít i trochu štěstí. Život je boj, na hokej to taky sedí.“

Hradec přes léto staví nový tým. Je tím pádem o něco snazší si najít svoji roli?

„Jednoduchý to není nikdy, tady je taky hodně kvalitních obránců, každý tady hraje o svůj flek. Musíme ukázat, co v nás je.“

Role čističe před vlastní brankou, který zajistí, aby se brankáři dobře chytalo, je ale jasně vaše...

„Měl bych tak hrát, tohle se ode mě chce. Budu se snažit, aby to tak bylo.“