Time out ve čtvrté minutě? Krupp nás nakopl, chytne každého, tvrdí Pech

Trenér si už ve čtvrté minutě vzal oddechový čas. Překvapilo vás to?

„Začátek byl hrozný, řekl nám velmi důrazně, co po nás chce. Ne, že se tam budeme ploužit, tak se hokej nehraje. Myslím, že nás to trochu nakoplo a od druhé třetiny si čtyřicet minut odmakali. Měli jsme šance, ale nedali je. Prohráli jsme první zápas, teď si sedneme na zadek. A uvědomíme si, že musíme hrát pořád naplno. Jinak to není možné. Nejde si odpočinout, dát si pauzu, proti Spartě se navíc chce každý vytáhnout. Znám to z vlastní zkušenosti, když jsem ještě hrál jinde.“

Do nové sezony povede Spartu zahraniční trenér. Jak velkou změnou byl příchod Uweho Kruppa?

„Mám jenom slova chvály. Super trenér, který dává mužstvu tvář, jde si za svým cílem, chce mít pracovité mužstvo a nehodlá uhnout ze stylu, který vyžaduje. Každý hráč musí plnit, co má. Myslím, že všichni za ním jdou, má skvělou komunikaci, kladný přístup k hráčům, zajímá se o ně. Ať jsou starší nebo mladší, aby cítili důvěru, věděli, na čem jsou. On je inteligentní, hokej hrál a dokázal v něm spoustu skvělých věcí, takže tomu rozumí tomu a umí se vcítit do hráče a poradit mu. Když se stane chyba, dokáže mu to vysvětlit normálně. Ví, že chyby se stávají, ale spíš lpí na systému, aby se v něm neobjevila nějaká díra.“

Jeho předností je tedy umění komunikovat?

„Má navíc skvělý hlas, dobře se mi poslouchá. Mluví anglicky, neříkám, že rozumím všemu, ale jak není Čech, tak mu člověk musí věnovat větší pozornost, aby nebyl za blbce, když to tak řeknu. A tím si to i vštěpuje do hlavy a pak se mu to na ledě snáz vybaví. Ten výraz a pojetí jeho přednesu navíc každého hráče chytne. Je přesvědčivý, sugestivní, k tomu gestikuluje. Ví, co chce a o čem mluví. Taky je vidět, že to hrál, byl skvělý obránce, dal vítězný gól finále (Stanley Cupu).“

Taky během zápasu často chodí za hráči a něco jim kreslí a vysvětluje...

„Má různé postřehy, všimne si nějakých detailů. Osvěží nám to, co jsme si říkali ke hře v kabině. Dnešní hokej je spíš o rychlosti a bojovnosti, jsou tam i místa pro kombinaci, ale těch šancí je minimum. Každý se soustředí na defenzivu a on ji chce mít perfektní, abychom sbírali puky a šli do protiútoku.“

Hráči, co měli ve Spartě nejistou budoucnost, najednou zase hrají, Krupp nasadil i několik mladíků. Zdá se, že příliš nerozlišuje podle zkušeností a zásluh, je to tak?

„Všichni jsme od začátku byli na stejné startovní čáře od začátku. On měl nějaké informace, ale postupně nás poznával. Je strašně pozitivní, ale nejvíc mě zaujal tím, jak umí věci podat. Jak mluví, nezvyšuje hlas, mluví v klidu.“

Ale počkejte, říkal jste, že po první třetině s Pardubicemi k vám promluvil velmi důrazně...

„Tam už to jinak nešlo. Zdůraznil, co máme hrát a aby to všichni plnili. I na tréninku, když se mu něco nelíbilo, tak to přerušil, vysvětlil, co vyžaduje, a začalo se znovu. Ale mně se jeho přednes líbí. On poradí, což je skvělé, a ví, jak promluvit za určité situace. Sám si tohle prožil tisíckrát jako hráč, takže to má hlavu a patu, ví, o čem mluví.“