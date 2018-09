Tlustý v nové roli experta: Trému mám, půjdu skočit do vody

Už jste si doma zkoušel mluvit nanečisto?

(usměje se) „Vůbec. Na tiskovku jsem taky dostal rozpis, co bych měl říct a ani jsem si to nepřečetl. Já jsem podle not nikdy neuměl jezdit, jak na ledě, tak mimo led mi to nikdy nešlo. Proto ani nedokážu popsat, jak jsem hokej hrával. Hrál jsem to, co jsem hrál, ale popisovat nebo mluvit o tom je taky těžký. Žiju momentem. Uvidíme, nebude to jednoduchý, ale bude to určitě zábavný a proto se na to těším.“

Máte z pozice experta trému?

„Tak samozřejmě, tréma je vždycky při něčem novém. Člověk se musí trošku otrkat a zvyknout si na to prostředí. Pak se jednou dvakrát uvidí a uslyší, co řekne, chytne se za hlavu a řekne, že člověk je blbec. Zezačátku tréma bude, ale pak to bude fajn. Jak už jsem kolikrát říkal, kluci z O2 jsou prima a kvůli tomu jsem do toho vlastně i šel.“

Hokejový tým O2 TV Sport je připraven na novou výzvu! Extraliga odstartuje už v pátek 14. září • Foto Twitter.com/MarekKindernay

Než přišla tato nabídka, přemýšlel jste někdy nad tím, že by z vás mohl být televizní expert?

„Vůbec, ani mě nikdy tohle nějak nelákalo. Postupem času, jak jsem skončil s hokejem, tak u toho chce člověk přece jenom trochu zůstat. Nabídky k trénování přicházely, ale to se mi nechtělo, hlavně bych si to musel vystudovat. Tohle je zase z úplně jiného soudku. Bude to takový živý, příjemný. Ale uvidíme, teď nemůžu říct zatím žádnej pocit, jaký to bude nebo jaký to může být, protože jsem z toho určitě nervózní, ale když se mě zeptáte třeba za měsíc, tak vám k tomu řeknu víc. Přijal jsem to jako výzvu a je fajn být v prostředí hokejového zimáku a lidí, kteří žijí hokejem.“

Máte nějakého oblíbeného komentátora nebo experta?

„Když bych to bral tady z Čech, tak jsem vyrůstal na Buly a to se nedá vymazat. Robert Záruba, Michal Dusík, Petr Vichnar, tyhle lidi, co to vlastně dělali, když jsem byl malej, se nedají z paměti vymazat. Seděl jsem u televize a koukal na hokej. Oni jsou asi ti nejznámější. Pak v Americe člověk pustí televizi a tam už je těch lidí hrozně moc. Zajímavý bylo někdy koukat na Dona Cherryho na Hockey Night in Canada, ten měl všechno veselejší, jak outfit, tak přístup k hokeji. Bral to trochu jinak, ale je to ikona Kanady a celého kanadského promítání hokeje. Je tam už nespočítaně let a lidi na něm vyrůstali. Co si pamatuju, tak všichni o něm vyprávěli, že v Kanadě nic jiného neexistovalo, než v sobotu odpoledne zapnout televizi a koukat se na Hockey Night in Canada. To běželo celý odpoledne, celý večer tam byl Don Cherry. V Americe je jeden z těch hlavních.“

Hokejový tým O2 TV Sport: Komentátoři: Jan Homolka, Tomáš Zetek, Jan Velart, Libor Basík Reportéři: Tereza Kubíčková, Richard Tesař Experti: Jiří Tlustý, Petr Ton, Jakub Koreis, Roman Málek

Může být pro vás O2 TV i výhoda, že nemusíte úpěnlivě držet nějakou striktní linii, ale trochu se i uvolnit?

„Myslím si, že takovým směrem by to kluci i chtěli pojmout. Tím pádem budeme mít i my takovou volnější cestu, pro nás bude jednodušší do toho vplout a být sami sebou. Kuba Koreis se na to těší hrozně moc, Roman Málek si už kontroloval pravidla, byl i na semináři nových pravidel. (směje se) Ale on je i trenér, takže to je pochopitelný. Já jsem si taky už četl ty novinky v pravidlech, ještě si to budu muset zopakovat, protože tohle je základní věc, kterou by měl expert znát. Aby při sporných situacích věděl, jak to okomentovat a říct k tomu své slovo.“

Máte nějak nakoukané experty například z České televize?

„Vůbec. Jsem znamení ryba, půjdu skočit do vody a uvidíme.“ (usměje se)

Budete spíše pozitivní nebo kritický?

„Žil jsem pozitivně a člověk musí být pozitivní, protože kritika není na hráče úplně to nejlepší. Není to jednoduchý, na ledě se musí člověk rozhodovat ve vteřinách, ne-li v desetinách vteřiny. V televizi je to jednodušší, tam si to člověk zastaví, přepne, přetočí zpátky… Pozitivum tam musí být, protože hráč tuhle možnost na ledě nemá a jedná v rychlosti. Budu se snažit být pozitivní, ale samozřejmě když tam třeba uvidím nějakou chybu, kterou jsem dělal i já, tak to nějak okomentuju, ale nechci být negativní expert.“

Možná budete ale muset opomenout nějaké kamarádské vazby.

„Pár kamarádů ještě v extralize zůstalo a člověk to bude muset dělat trochu s jiným nadhledem a nekoukat na ně jako na fajn kamarády, ale jako na hráče. Ale i jako expert jim bude člověk pořád fandit a bude mít radost z jejich úspěchů.“

