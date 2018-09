84 stran o extralize! Sport Magazín Plus přináší nejen rozhovor s Kruppem

Co najdete ve Sport Magazínu Plus k extralize



Rozhovor: Uwe Krupp o Spartě i životě v Česku

Lákadla: na co se mohou fanoušci těšit?

Statistiky: rekordy, zajímavosti

Soupisky: hráčská historie, síla týmů, očima expertů, tip na umístění, ideální formace

Los: program sezony včetně televizních zápasů

Reportáž: Jak funguje Kometa jako rodina?

Téma: Co chystá O2 TV Sport? To prozradí její šéf Marek Kindernay. Robert Záruba popíše, co se změní pro Českou televizi

Reprezentace: program sezony

Sportovní TV Tipy: televizní tipy den po dni