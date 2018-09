Extraligové hity každého klubu: Krupp, duo snajprů i Mr. Blafák • FOTO: koláž iSport.cz Připravit. Pozor. Start! Dnes se znovu roztočí extraligový vír. Fanoušky v něm čeká řada lákadel i otazníků. Obstojí trenérská star Uwe Krupp na lavičce Sparty? Dotáhnou bombeři Martin Růžička s Robertsem Bukartsem Třinec až na vrchol? A co předvede obrozený Litvínov? Tady jsou hlavní důvody, proč sledovat každý klub. Startuje extraliga, v platnost vstupují nová pravidla. Glosuje je šéf rozhodčích 1080p 720p 360p REKLAMA

Chomutov - Růžička a tým z papíru Vladimír Růžička udílí pokyny svým ovečkám na tréninku Chomutova. • Foto ČTK Žádný palebný arzenál nemají. Bát se jich nikdo nebude. Děla chybějí, do sezony jdou se vzduchovkami. Uvidíme, co s nimi Vladimír Růžička na extraligové pouti vystřílí. Zase to bude na něm. On musí dokázat, že je režisérem, který i z průměrného týmu dokáže vytřískat výsledky, které by jiný kouč nezvládl. Piráti údajně stabilizovali rozpočet a sezonu by měli ustát bez turbulencí. Bez bombarďáka a šéfa kabiny Michala Vondrky však bude desítka velkým úspěchem. 37 - Pouze tolik zápasů celkem v kariéře odchytala brankářská dvojice Štěpán Lukeš a Aleš Stezka, s níž jde Chomutov do sezony.

Karlovy Vary - Kandidát na Skokana roku Když stál v posledních sezonách Martin Pešout na střídačce, končilo to úspěchem. Ať s Kometou nebo s Karlovými Vary. • Foto Jaroslav Legner (Sport) Outsider, ale i kandidát na Skokana roku. Extraligoví navrátilci mají ze všech klubů nejnižší rozpočet, nedosahuje ani třiceti milionů, ale jen peníze hokej nehrají. Důležité bylo, že tým se udržel pohromadě, téměř nikdo neodešel. Mezi elitu se s mužstvem vrací taky ostřílený bojovník Václav Skuhravý, stejně jako Spartou odložený gólman Filip Novotný, jenž v minulé sezoně prožil své nejlepší časy. Právě o gólmany a týmový výkon se převážně mladý celek chce opírat. 26 - Tolik milionů korun činí rozpočet klubu na příští sezonu. Je nejnižší v extralize, Olomouc má 33 milionů, Zlín 35 a Chomutov 40.

Kometa Brno - Roztáhni nohy a připrav místo Lukáš Kašpar se do české extraligy vrací po dlouhých 14 letech strávených v zahraničí • Foto ČTK Zapomeňte teď na téma, jestli Kometa vyhraje třetí titul. Na tohle je čas do dubna. Čím bude bavit do té doby? Třeba útočným gejzírem. Po šestnácti letech si extraligu zahraje mistr světa z roku 2010 Lukáš Kašpar. Každý gólman v soutěži ví, jaká je jeho nájezdová specialita, jakmile se pohnou a otevřou místo mezi nohama, on rychle škubne zápěstím a puk zaletí do mezírky. Gól! Mají ho přečteného, ale pište si, že je takhle stejně povodí. Kolikrát? Desetkrát? Patnáctkrát? Brankáři z něj mohou být nešťastní. „Nebojím se lehnout do střely, hrozně rád chodím na oslabení, chodím i na přesilovky... A na nájezdy.“ - Lukáš Kašpar, posila Komety, o svých přednostech Kašpar: Jednání se Šlégrem nedopadla, zdravotní potíže jsou pryč 720p 360p REKLAMA

Liberec - Pálí velkohubý Hudáček Libor Hudáček byl zklamaný, že se nevešel do olympijské sestavy. • Foto Profimedia.cz Žádný jiný extraligový celek neprošel v létě takovou obměnou. Tygry opustilo celkem třináct hráčů. Pyrochta s Jaškem pláchli za oceán, Filippi do KHL. Náhrady ale Filip Pešán sehnal obstojné. Hodně si slibuje především od nevysokého slovenského forvarda Libora Hudáčka. Dost od sebe očekává taky sám hráč. „Chci mít minimálně bod na zápas, aspoň padesát jich chci posbírat,“ říká sebevědomě. Že nemluvil do větru, ukázal už v přípravě: v šesti utkáních skóroval sedmkrát. „Kromě Liberce jsem měl nabídku taky z Komety, ta ale třetí titul v řadě nevyhraje.“ - Libor Hudáček, útočník Bílých Tygrů, o ambicích

Litvínov - Křivka míří vzhůru Litvínovský kapitán Michal Trávníček vede své mužstvo • Foto twitter.com/@hcverva Jeden rok play off, další záchranářské boje. Vzestupy a pády pravidelně provázejí litvínovské sezony už sedm let. Nejen podle tohoto koloběhu by křivka měla mířit zase vzhůru. Návrat Jakuba Petružálka na rodnou hroudu pomohl Vervě před třemi lety k titulu, tým převzal Milan Razým, který už dovedl k triumfu Plzeň a jako hráč zažil na krušnohorské štaci Ivana Hlinku. Druhou šanci dostává gólman Jaroslav Janus. Na Masarykův pohár to stačit nemusí, ale Severočeši jsou schopni překvapit. „Chceme hrát tak, abychom přinášeli radost sobě i fanouškům. A radost přijde, když se vyhrává.“ - trenér Vervy Milan Razým před sezonou ANKETA: Jak trávili léto extraligoví hokejisté? Svatba, dobrovolné tréninky i cestování 1080p 720p 360p REKLAMA

Mladá Boleslav - Chtějí to zlomit Jakub Klepiš neprožil s Mladou Boleslaví dobrou sezonu • Foto Barbora Reichová (Sport) Boleslav dávno není barážovým klubem, zatím to však končilo u nenaplněných ambicí. Po předloňském postupu do semifinále zůstalo u předkola a naposledy u play out. Touha to zlomit je obrovská. Po další vichřici v kabině se zkvalitnil hlavně útok, po letech si spolu zahrají „dvojníci“ Jakub Klepiš a Michal Vondrka. Od společných časů ve Slavii roky přibyly, ale útok celkově posílili a se sportovním manažerem Jaromírem Látalem se vrátil taky jeho rychlonohý syn Martin. 6 - Tolikátá skončila Mladá Boleslav po základní části ve své zatím nejlepší extraligové sezoně 2015/16, kdy se probila až do semifinále.

Mountfield HK - Stejná značka a všechno jinak Kapitán Mountfield HK Petr Koukal pózuje s novým hracím dresem svého týmu • Foto ČTK Kdyby před rokem dorazil do kabiny dealer s kloubní výživou a hřejivými dečkami na bolavá záda, vydělal by v šatně plné třicátníků balík. Teď by uspěl spíš prodejce nejnovějších vychytávek v oblasti mobilních telefonů. Hradec výrazně omladil, ubral na okamžitých ambicích. Nechce titul hned, ale do pěti let. Vizí je rychlý agresivní hokej, zapomeňte na starou defenzivní hradbu. Teď má být in hra na riziko s dravci Matejem Chalupou, Jurajem Bezúchem nebo Matejem Paulovičem. Průměrný věk v sezoně 2017/18 - 28,44 Průměrný věk v sezoně 2018/19 - 25,71 Boss Mountfieldu Schön: o přestavbě i vyhrožování od šéfa Ligy mistrů

Olomouc - Venera's boys bez Venery Kolik radosti si letos užije hokejová Olomouc? • Foto Jaroslav Legner (Sport) Obranáři, mistři nudy a hlídací psi ve vlastním obranném pásmu? Jakmile jste na ně to téma vytáhli, naježili se. Třeba v minulé sezoně se tým dostal v počtu střel na branku soupeře na třetí místo a stejně si držel nálepku přísně defenzivní party. Důvod? Zdeněk Venera. Naučil Zlín ucpat střední pásmo a došel do finále. Stejnou věc zvládl ve Varech. Má pověst mistra obranné taktiky. Jenže teď je pryč. Uvidí se, jaký měl na klub vliv, co jeho práce znamená. Olomouc jde do nové éry pod vládou Jana Tomajka. Kolik střel na zápas dovolili soupeřům 2017/18 26,33 (1. v soutěži) 2016/17 25,83 (3.) 2015/16 26,83 (3.)

Pardubice - Zezadu hurá dopředu! Pardubický kapitán Tomáš Rolinek • Foto facebook.com/@hcpce Když se podíváte na generálku, začnete se křižovat. Bum, prásk, všechno na jednu hromadu, porážka 2:8. Dokonale se tak zamaskovalo, čím budou Pardubice zajímavé. Marek Trončinský je defenzivní eskamotér, který každý zápas něco vyvede, táhne ho to dopředu. A už na to nebude sám. Dynamo přivedlo Vojtěcha Budíka a Daniila Miromanova, dva mladé beky ze zámořských juniorek, kteří mají výjimečně vyvinutý ofenzivní radar. Ano, trenér z toho bude mít pár vrásek. 110 - Tolik kanadských bodů v minulé sezoně posbírala trojice pardubických obránců Marek Trončinský, Vojtěch Budík a Daniil Miromanov. ANKETA: S jakými ambicemi vstupují hokejisté do nového ročníku extraligy? 1080p 720p 360p REKLAMA

Plzeň - S Jihočechy a bez Straky Milan Gulaš byl vloni nejproduktivnějším hráčem extraligy. • Foto Jaroslav Legner (Sport) V Lize mistrů dominovali i na ledě posledních vítězů Jyväskylä, v přípravě si vedli parádně. Jenže teď přichází hlavní menu. Plzeň má vysoké cíle a chce chytit začátek, aby se vyhnula problémům. Je zkušenější, i díky jihočeské enklávě. Milan Gulaš se stal novým kapitánem, přišel Václav Nedorost, přinejmenším na startu pomůže mistr světa Jiří Novotný. Šéf Martin Straka se stáhnul do kanceláře, poprvé bude faktickým vládcem střídačky Ladislav Čihák, jehož si na západě chystali čtyři roky. „Když jsme měli úspěšnou sezonu, tak jsme chytli začátek. Když byly neúspěšné, tak jsme začali blbě.“ - generální manažer a majitel Martin Straka o vyhlídkách ANKETA: Kdo půjde do finále? Nejčastěji zní jména dvou klubů 1080p 720p 360p REKLAMA

Sparta - Nastal Kruppův letopočet Naše defenziva musí být pevná, cepuje Uwe Krupp zadáky Sparty 720p 360p REKLAMA Na tiskovce před sezonou pozdravil Uwe Krupp česky, jinak Spartu ovládla angličtina. Příchodem zahraničního kouče nastal nový letopočet. Krupp má skvělou historii, pozitivní a veskrze profesionální přístup, je oproštěn od tlaků a vazeb. Cíl zůstává stejný: vrátit Spartu na ztracené pozice. Ostatní ji však vidí raději dole, stejně jako všichni nevítali příchod cizího trenéra. Hodně věcí už změnil k lepšímu a změnit se ještě může. Ale těžké prověrky tým teprve čekají. 3 - Tolik z deseti přípravných zápasů prohrála Sparta, z toho pouze jeden v běžné hrací době. Krupp je legenda. Má náš respekt, svěřil se Petr Vrána 720p 360p REKLAMA

Třinec - Nejsmrtelnější duo snajprů Třinecký tahoun Martin Růžička • Foto Jaroslav Legner / Sport Jak jim to půjde? Sednou si? Nebudou si v jedné formaci překážet? Trenér Ocelářů Václav Varaďa se rozhodl spojit svou největší palebnou sílu do jedné formace. Martina Růžičku doplnil v elitní lajně nově příchozí Roberts Bukarts. Větší bombery vedle sebe nikdo nemá. Cílem Třince je semifinále. Minimálně. Ve Slezsku ale všichni pomýšlejí na dobytí úplného vrcholu. Chtějí titul. Dvojice R+B by k tomu měla pomoct měrou vrchovatou. 50 - Tolik gólů v minulé sezoně nastřílela dvojice Růžička a Bukarts.

Vítkovice - Událost roku: Winter Classic! Rostislav Olesz, kapitán Vítkovic, cloní před třineckou bránou. Odstavit se jej snaží Lukáš Kovář. • Foto HC Oceláři Třinec Zatím se kolem vznášejí otazníky, všechno ale nasvědčuje, že by hokejová paráda měla klapnout. Zápas pod širým nebem. Mezi železárenskými pecemi v Dolních Vítkovicích. U toho chcete být, tohle chcete vidět. Soupeři by měli být Třinec a Kometa. Definitivní štempl ale zatím chybí. „Byli bychom moc rádi, kdyby se toho fanoušci dočkali. Byl by to úžasný projekt hodný sezony, která je před námi,“ říká směrem k 90. výročí založení klubu výkonný ředitel Petr Handl. „Jsme rádi, že se nám podařilo udržet Patrika Bartošáka, přestože po Ostravě putovaly zaručené informace, že nás opustí.“ - Jakub Petr, trenér Vítkovic, o gólmanovi