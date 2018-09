Machovský po zápase s Hradcem: Velká výhra pro mě i celý tým

Takže musí vládnout spokojenost, že?

„Ano, byla to povedená premiéra. Ale musím dát klukům kredit, kolik zblokovali střel. Sice jich bylo čtyřicet, jenže neskutečné šance byly vyblokované. Takže před spoluhráči smekám.“

Měl jste sám od sebe velká očekávání po minulé sezoně, která vám za mořem příliš nesednula?

„Je to velké vítězství pro mě, ale i pro nás jako tým. Chtěli jsme mít dobrý začátek, musíme jít postupně. Věřím, že to budeme držet takhle nahoře.“

Cítil jste od začátku velkou formu?

„Ta se buduje během zápasu. Když máte hodně střel, rychleji se do toho dostanete. Hradec dost střílel, takže z tohoto pohledu to bylo jednodušší. Byl jsem v tempu. Žádné velké tutovky ale neměli. Sice to bylo hodně střel, ale kluci to přede mnou výborně vyblokovali, jak už jsem říkal. Takže z tohoto pohledu to bylo dobrý.“

Vnímal jste nervozitu?

„Velkou pozornost na sebe strhává Uwe (Krupp), což je dobrý. Umí si s ní poradit. Myslím si, že jsme mu to prvním zápasem vrátili. Jak vyšla příprava, tak se povedl i první zápas. A jsme spokojení.“

Jak byste ještě okomentoval hru celé Sparty?

„Byl to první zápas, navíc v O2 Areně. Bylo to trochu stresující. Ale myslím si, že jsme to zvládli výborně. Dali jsme góly, tím jsme se udrželi v zápase a dotáhli jsme to až do konce. Takže celkově dobrý.“

Jak s vámi jako brankářem komunikuje kouč Krupp? Nebo vás nechává spíše v klidu?

„Sem tam prohodíme pár slov. On dobře ví, co od gólmana chce. Mluví s námi o tom, hrál hrozně dlouho v NHL, navíc obranu. Takže ví, co chce. Od toho se to odvíjí.“

S komunikací tedy není problém?

„Pokud říká něco složitého pro kluky, kteří až tolik anglicky neumí, tak Méďa (asistent Jaroslav Nedvěd) to přeloží a je to jednodušší. Všichni si vyhoví.“

Hodně jste si přál, abyste ke konci už nedostal žádný gól a hned při premiéře udržel nulu?

„Nula je vždycky fajn. Ale je to zásluha celého týmu. Kdyby se nehrálo do obrany a kluci nedali góly, nic to neznamená. Takže je to pěkné, že si to osladím nulou, ale je to týmový úspěch.“

Vnímáte velká očekávání před sezonou? Že chce Sparta napravit neúspěšné roky?

„Musíme jít zápas od zápasu, soustředit se sami na sebe, nekoukat, co se děje kolem. Myslím si, že potom můžeme být úspěšní.“