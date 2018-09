Kacetl vychytal nulu a rozdával puky: V Liberci by mohli rozsvítit

Jak se vám v urputném zápase chytalo?

„Chytalo se mi dobře, kluci mi vzadu dávali jistotu. Bylo to dlouho vyrovnané, ale hráli jsme výborně dozadu. Ve třetí třetině bylo jasné, že Liberec zapne, přece jenom pět třetin předtím nedal gól. Čekali jsme, že budou střílet hodně a připravili jsme se na to.“

Byla v zápase nějaká těžká chvíle? Vypadalo to, jako kdybyste byl po celou dobu maximálně koncentrovaný.

„Určitě tam nějaké těžké situace byly. Párkrát se stalo, že jsem nic neviděl a trefilo mě to. Štěstí při mně stálo, ale to je potřeba. Žádnou vyloženou příležitost, která by byla nejnebezpečnější, si ale nevybavuji.“

Porazit Bílé Tygry u nich doma, to se počítá. Se třemi body můžete být po prvním víkendu spokojeni, že?

„Museli jsme si to vrátit. V pátek jsme to trochu zvorali, dostali jsme dva takové smolné góly. Víme, že branek moc dávat nebudeme, což se potvrdilo i v přípravě. Musíme hrát dobře dozadu, disciplinovaně. To by nás mohlo společně s bojovností zdobit a táhnout k vítězství.“

Jak se vám v Liberci chytá? Vyhovuje vám zdejší prostředí?

„Led je malý, což mi vyhovuje. Mám celkově radši menší ledy, ale stejně se mi tu chytá špatně. Je tu takové přítmí, mohli by tu trochu rozsvítit.“

V kabině jste po zápase předvedl chvályhodné gesto. O co přesně šlo?

„Honza Mandát mi dal puk za první nulu, ale máme tu Danilla Miromanova. Ten hraje prvně extraligu a připsal si první gól. Věnoval jsem puk tedy jemu, přišlo mi to tak lepší.“

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: Hosté: 10:13. Miromanov, 58:04. P. Sýkora Sestavy Domácí: Will (Schwarz) – Stříteský, Derner, Doherty, Šmíd (A), Havlín, Ševc, T. Hanousek – Lenc, P. Jelínek (C), Ordoš – Bulíř (A), L. Hudáček, M. Kvapil – Valský, Redenbach, Lakatoš – Teplý, J. Vlach, L. Krenželok. Hosté: Kacetl (Klouček) – Trončinský, Čáslava, Hrabal, Budík, Miromanov, Wishart, Holland – P. Sýkora (A), Marosz, Rolinek (C) – T. Svoboda, Bubela, Treille (A) – Mandát, Poulíček, Perret – M. Kratochvíl, Dušek, Vondráček. Rozhodčí Hejduk, Veselý – Komárek, Lučan Stadion Home Credit Aréna Návštěva 5 762 diváků