Lev sundal Spartu a získal hornickou helmu. Fotbal? Snad vyhraje Baník

Co z vašeho pohledu na Spartu platilo?

„Chtěli jsme hrát aktivní hokej, co jsme hráli v Pardubicích dvě třetiny. Dnes se nám to dařilo ještě trošku déle. A pak jsme velkou obětavostí ubránili ke konci dlouhé oslabení pět na tři a to byl zlomový okamžik. Pak už se Sparta na konci nedostala do tlaku a uhlídali jsme si to.“

Sparta hrála v 54. minutě proti třem celkem 104 sekund, byly to nervy?

„Tohle rozhodlo. Sparta přesilovku neproměnila, zase se ukázala obětavost, kterou bychom se chtěli prezentovat. Hlavně teď ze začátku sezony, kdy mají všechny týmy ještě hodně síly. Málokdo odejde fyzicky ve druhém nebo ve třetím kole. Naše houževnatost musí být velká. K tomu využít přesilovky, dát nějaký gól.“

Ve třech klasicky chytil dvě střely tělem Jan Výtisk. Co k němu ještě říct?

„Pár let jsem proti němu hrál a všichni ví, že tam lehne. Všichni se na to připravují a Honza si stejně najde správný okamžik, kdy tam lehne a střelu chytí. Klobouk dolů před ním.“

Hattrick jste mohl završit z trestného střílení za stavu 3:2 v 17. minutě. Puk jste si přikopl bruslí, byla z toho tyčka, nevěřil jste si až moc?

„Snažíte se gólmana vždycky překvapit. S Matějem (Machovským) se známe dost dlouho, byli jsme spolu v Plzni pár let a po zápase mi říkal, že čekal střelu na vyrážečku. Takže překvapit se mi ho povedlo, bohužel to byla tyčka. Uvidíme, příště se pokusím vymyslet něco jiného.“

Vy jste dal dva góly, trefil se i Jan Schleiss, další posila z Plzně. Klape to?

„Musím zaklepat. Přál jsem Honzovi, aby dal góla co nejdřív. Vždycky, když se přestoupí do nového klubu, tak je velké očekávání fanoušků. Každý nový hráč je pod drobnohledem, tak jsem rád, že se to povedlo už ve druhém kole. Může hrát uvolněněji, může mít větší klid na hokejce, jenom dobře.“

Proti Spartě bude v pondělí hrát i Baník. Oddechli jste si, že jste vy jste první krok zvládli?

„Všechny ostravské týmy zatím hrají na špici, my se báli, abychom neměli Černého Petra. Abychom to nepokazili. Máme s klukama na fotbal lístky, jdeme se podívat. Jsem rád, že jsme to zvládli a doufám, i když nejsem úplně skalní fanoušek Baníku, že Baník Spartu porazí.“

Může tím pomoct i Plzni, ne?

„Samo...(zarazí se) To bych nerozebíral, komu fandím ve fotbale.“

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 04:29. Lev, 13:45. Schleiss, 16:12. Lev Hosté: 11:11. Jarůšek, 13:53. Forman Sestavy Domácí: Bartošák (Dolejš) – Baranka, Hrbas, de la Rose, Šidlík, Trška, Výtisk (A) – Tybor, O. Roman, Szturc (A) – Schleiss, Lev, Olesz (C) – D. Květoň, Mahbod, Dej – P. Zdráhal, Š. Stránský, Kucsera – Pytlík. Hosté: Machovský (Honzík) – Blain, Kalina, T. Pavelka, Košťálek, Piskáček (A), Gregorc, Delisle – Smejkal, Sill, Černoch – Říčka, P. Vrána (C), Jarůšek – Pšenička, Pech (A), Forman – Buchtele, Klimek, Kudrna. Rozhodčí Šír, Lacina – Bryška, Špírek Stadion Ostravar aréna Návštěva 7 121 diváků