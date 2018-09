Novotný po krátkém angažmá opouští Plzeň, míří do Ambri-Piotty

Denis Kindl z Plzně střílí čtvrtý gól do branky libereckého Romana Willa • ČTK

Je to tam! Kometa proti Plzni udeřila v samotném závěru, výhru trefil Lukáš Nahodil • Jaroslav Legner (Sport)

Hokejový útočník Jiří Novotný opouští po krátkém působení extraligovou Plzeň a míří do švýcarské ligy do klubu Ambri-Piotta. Pětatřicetiletý mistr světa z roku 2010 se dohodl v novém působišti podle webových stránek klubu na smlouvě do listopadové reprezentační pauzy. Nahradí amerického útočníka Bryana Lerga, kterého na tři až čtyři týdny vyřadilo zranění kolena.