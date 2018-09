Plzeňské eso Novotný: V pátek jsem se cítil strašně, teď už to docela šlo…

Zbytečná porážka v Brně?

„Je to škoda, zasloužili jsme si bodovat. Nastoupili jsme proti výbornému týmu, hráli jsme svoji hru, chvíli jsme měli i navrch, ale neproměnili jsme přesilovky a to nás stálo zápas. Pak jsme se nechali dvě minuty před koncem vyloučit, což samozřejmě byla chyba a Kometa nás potrestala. Jinak to byl vyrovnaný a těžký zápas, musím říct.“

Musíte zpětně litovat nevyužitých šancí za vyrovnaného stavu…

„Jasně, ale taky musíme brát v potaz, proti komu hrajete. Kometa je perfektně organizovaný tým s dobrou obranou a nebezpečnými kontry. Nemáme se za co stydět, ale mrzí nás, že jsme tady šedesát minut makali a nevezeme si nic.“

Neberete to trochu jako zápas blbec, byl jste u třetího i druhého inkasovaného gólu, před nímž jste nestihl čapnout střelce Holíka?

„Samozřejmě. Myslel jsem, že gólman střelu chytí, ale vypadlo mu to a Holík to trefil ještě ze vzduchu. Byl jsem u něj a bohužel ho nepokryl.“

Plzeň jste posílil v podstatě na poslední chvíli, jak vám osobně sedly první dvě partie?

„V pátek jsem se cítil strašně, po sedmi měsících jsem se dostal k zápasům a zrovna k dost těžkým v Lize mistrů, k tomu cestování…Asi se to na mě trochu podepsalo. Pro mě to není sranda po takové době, v pátek jsem byl úplně vyždímanej. Na Kometě už to bylo lepší, timing byl na vyšší úrovni. Doufám, že od příště začnu pomáhat týmu k výhrám i svými body.“

Zrovna jsem měl na jazyku, že to do třetice vyjde…

„Jo, do třetice všeho dobrého. Doufám, že jo! Takhle, já vím, že si mě sem nikdo nebral kvůli čtyřiceti gólům, pro mě leží klíčové okamžiky při bulích, v oslabení a podobně. Pokud budeme poctivě pracovat, přijdou i body. Nic není náhoda.“

Fanoušci se však na vás stále dívají jako na velkého hráče, na bývalého a dlouholetého kapitána reprezentace, s tím souvisí i očekávání v produktivitě.

„Jasně, s tím souhlasím. Nezbavuju se toho, hraju první lajnu, přesilovky, oslabení, pětadvacet minut za zápas. V tom případě už tam musí něco padnout.“

Zmínil jste buly, odkud vás sudí jednou vykázali, pak jste se s nimi dohadoval. O co šlo?

„Jsou zase nová pravidla a já si je pořádně ujasnil až tady o druhé přestávce. Nevěděl jsem, za co mě vyhodili, trošku jsem se s rozhodčími pohádal, pak mi vysvětlili, kde můžu stát a kde už ne. Pak už s tím nebyl problém, ale předtím jsem vůbec nevěděl, co po mě vyžadují.“

Asi každý útočník extraligy by si rád zahrál s Milanem Gulašem v jedné formaci, máte radost, že v Plzni padla volba na vás?

„Jednoznačně. Guly je výborně silově připravený, vynikající na puku, se skvělou fyzičkou, tlačí se precizně do brány, s Vencou Nedorostem se mu snažíme dělat prostor. Není to ještě úplně ono, ale když budeme makat, bude to dobrý. Máme se od čeho odrazit. Vtipný je, že jsme vlastně budějovická lajna, koho by napadlo, že se spolu sejdeme v Plzni. Dobrá náhoda. Impuls vzešel hlavně od kluků, volali jsme si a nakonec z toho vzešlo moje angažmá.“

Máte v hlavě rozmyšlené, jak dlouho byste chtěl v Plzni setrvat?

„Zatím nemám. Jsem tu, líbí se mi tady, parta super, to samé trenéři, vůbec celá organizace jede. Panuje tu rodinná atmosféra, to člověku ke štěstí stačí.“

Góly Domácí: 03:36. Zaťovič, 43:14. P. Holík, 58:47. Nahodil Hosté: 11:35. Gulaš, 44:30. D. Kindl Sestavy Domácí: Langhamer (Vejmelka) – Mikuš, O. Němec, Gulaši, Štencel, Malec, Bartejs, Barinka – Zaťovič, P. Holík, Mueller – R. Zohorna, Hruška, Kašpar – Mallet, Nahodil, L. Horký – Dočekal, L. Čermák, Köhler. Hosté: Milčakov (Frodl) – J. Kindl, Čerešňák, Allen, L. Kaňák, Pulpán, Vráblík – Nedorost, Novotný, Gulaš – Stach, Kratěna, Indrák – D. Kindl, Kracík, V. Němec – Straka, Kodýtek, Eberle – Preisinger. Rozhodčí Kika, Hradil – Hlavatý, Rampír Stadion DRFG arena Návštěva 7556 diváků