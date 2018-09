Smoleňák perlil: Vzali si mě jako Dana Nekonečného. Tygři jsou v autě

Jaký máte pocit z chytání zápasového tempa?

„Až mě docela překvapilo, jak jsem se cítil dobře. Makal jsem sám, chodil dost na led a snažil se udržet v zápasové kondici. Ale samotné utkání je vždycky něco jiného. Proti Olomouci jsme hráli dobře jako tým, to bylo hlavní, kluci mi pomohli. Díky Matěji Chalupovi a Petru Koukalovi jsem měl začátek jednodušší. Nějaké šance tam byly, soupeře jsme do ničeho moc nepouštěli. Můžeme se ještě zlepšovat, ale na poprvé to špatné nebylo.“

Nebylo, Petr Koukal vedle vás posbíral dva první body v sezoně...

„Čekal na to, až sem přijdu, abych ho trochu zvednul. (směje se) Ne, hraje se mi s ním dobře, už jsme spolu nastupovali celkem dlouho v minulé sezoně. On je jedním z TOP tří centrů v lize, kdybyste mu dali na křídlo kohokoliv, on vám pomůže, vždycky něco vymyslí. Chajda (Chalupa) je letec, šikovnej mladej kluk s velkým potenciálem. Já se tam tak motal a čekal, co kluci vymyslí.“

SESTŘIH Mountfield HK - Olomouc 4:1. Hradečtí obrali Moru o všechny tři body 720p 360p REKLAMA

Téma, jestli v Hradci podepíšete, nebo ne, se řešilo od konce minulé sezony. Co vás nakonec přesvědčilo, že jste kývl na podmínky?

„Asi vzájemná láska. (směje se) Byli jsme s vedením a trenéry v kontaktu docela dost. Ale tohle je ten hokejový byznys, z nějakého důvodu třeba dohoda možná není, pak všechno zase dopadne. Jsem rád, že mám zase tenhle dres na sobě. Už v minulé sezoně jsem se tady cítil výborně. Vzali mě v Hradci za svého. Pomohli mi i lidi, fanoušci. Snad nějakým způsobem dovedu i já týmu pomoci.“

Dát mu zkušenosti a do kabiny pohodu?

„Jo, zavolali si mě sem jako Dana Nekonečného. Tygry mám ještě v autě, ty teprve vytáhnu.“

Plus žluté sako a klobouk?

„Taky a prskavky mi tam stříkaly, když jsem sem přišel.“ (směje se)

Platí, že kdykoliv se může objevit laso z ciziny a zase řeknete sbohem?

„Je to tak, že teď jsem tady a jsem za to rád. Co bude zítra, nebo pozítří? Neřeším. Čím déle tady budu, tím lépe pro mě. Může se stát, že tady budu do konce sezony, vůbec bych se nezlobil. Může se taky stát, že se mnou vedení nebude spokojené a okamžitě mě pošle do auta, ať si jedu zase zpátky.“

Hodně jste se těšil, až pauza bez ostrého zápasu skončí?

„Kdy jsem hrál poslední zápas? Nějak začátkem dubna, to už nějaký pátek je. Tvrdě jsem trénoval a jel na 150 procent. Věděl jsem, že ten den přijde, někde se upíchnu a hrát budu. Nepropadal jsem skepsi, že zatím nic nemám. Byl jsem pořád ready. A teď je super, že už ten první zápas mám za sebou.“

Mountfield HK - Olomouc: Koukal se opřel do hole a nádherně trefil bránu Lukáše, 2:0 720p 360p REKLAMA

Kolikrát bylo blízko, že se s někým domluvíte a ukončíte individuální tréninkový plán?

„Párkrát jo. Ale tak to v hokejovém světě teď chodí. Dnešní trend je, že jsou v kurzu mladí, mě je 31 let, necítím se extra staře, ale všichni by nejradši měli v týmu dvacetileté kluky. Přeju jim to, nebo spíš závidím, protože když jsme začínali my, takhle to nebylo. Tak to ovšem je a my si musíme počkat někde hezky vedle v důchoďáku, až nás někdo povolá. Nejsem naštvanej, nebo zapšklej, to vůbec. Jak jsem říkal, věděl jsem, že hokej hrát budu. A teď mě moc těší, že je to zrovna tady.“

Vážně ale ani známka stresu, že soutěže už jedou a vy jste mimo?

„Zažil jsem tuhle situaci dvakrát, když jsem šel do Lahti. Kdyby mi bylo 40 let, asi bych ve stresu byl, ale teď ne. Cítil jsem se dobře a nemyslím si, že by byla poslední sezona úplně šílená. Říkal jsem si, že se objeví někdo, kdo bude věřit, že můžu pomoci.“

Jaký tým jste teď v Hradci našel, je hodně jiný?

„Na papíře vidíte hodně mladých kluků, což je velké okysličení. Vidíte, jakou mají kvalitu. Kdyby nebyli šikovní, tak tady nejsou. Viděl jsem Mountfield už proti Spartě, takže mě nepřekvapilo, jak na tom jsou. Hraje se trochu jiný hokej. I když se nemluví o velkých ambicích, nevidím důvod, proč bychom nemohli hrát nahoře.“

Můžete popsat, v čem nejvíc se Hradec změnil?

„Lidi to možná úplně nevidí, kdo nějakým způsobem hokej nežere, nevšimne si. Ale systém je jiný, každý trenér má nějaký svůj mustr a snaží se ho ušít na míru tomu, s čím pracujeme. Hrajeme aktivněji, máme dobré obránce, skvělé gólmany, vepředu samé dobré bruslaře, když teda pominu sebe a Vincka (Tomáše Vincoura), kluci se tam snaží lítat, napadat a zatím to nese ovoce.“ (usměje se)

Dříve jste říkal, že nepůjdete nikam pod cenu. Je cena jiná pro cizinu a pro extraligu?

„Já jsem hrozně drahej. Jedeme v eurech, nebo v českejch? (směje se) Lhal bych, kdybych řekl, že budu hrát zadarmo. Nejsem blázen. Když vám někdo řekne, že půjde hrát za pár korun, tak lže. Ale zase nejsem McDavid, abych si mohl diktovat, že chci miliony na účtu. Tohle je taková nádoba, kdy chcete nějaké finance a důležitý je pro vás i to, aby vám angažmá dávalo smysl. Potřebuju trenéra a manažera, který mi bude věřit. Minulý rok to tady takhle bylo a cítil jsem se v Hradci skvěle. Tady mi to smysl dává.“

Mountfield HK - Olomouc: Paulovič překonal Lukáše a připsal si svůj první extraligový gól, 4:0 720p 360p REKLAMA

Mountfield HK - Olomouc: Miškář se nejrychleji zorientoval a poslal puk do sítě, 3:0 720p 360p REKLAMA

Mountfield HK - Olomouc: Vincour využil zmatků v brankovišti a otevřel skóre, 1:0 720p 360p REKLAMA

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 12:41. Vincour, 20:39. Koukal, 26:37. Miškář, 42:10. Paulovič Hosté: 51:09. Laš Sestavy Domácí: J. Pavelka (Maxwell) – Zámorský, Piché, Cibulskis, Graňák (A), F. Pavlík, Rosandić, Nedomlel – Smoleňák, Koukal (C), M. Chalupa – Vincour, Cingel (A), R. Pavlík – Berger, Bičevskis, Miškář – Paulovič, Kukumberg, Bezúch. Hosté: Lukáš (Konrád) – Škůrek, Vyrůbalík (C), J. Galvas, Ondrušek (A), Jaroměřský, Staněk, Dujsík – J. Káňa, J. Knotek, Laš – Irgl, Kolouch, Burian – Skladaný, Strapáč, Holec – V. Tomeček, Mráz, Ostřížek. Rozhodčí Hradil, Kika – Lederer, Ganger Stadion ČPP Aréna Návštěva 4420 diváků