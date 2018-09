SESTŘIHY: Chomutov schytal od Plzně devět gólů, naloženo doma dostal i Zlín

Boleslav - Sparta 3:1

Po úvodních třech duelech bez bodu Mladá Boleslav podruhé za sebou uspěla. Středočeši navázali na nedělní výhru na ledě mistrovské Komety Brno 2:0. Třemi body za gól a dvě asistence se proti Pražanům zaskvěl útočník Jakub Klepiš. Sparta v šestém utkání v sezoně teprve podruhé nebodovala.

Domácím patřil tradičně tlak v úvodu utkání, který byl umocněný přesilovou hrou, ale Sparta odolala. O dost nebezpečnější byla první početní výhoda hostů v polovině první třetiny, ale dva nebezpečné pokusy Gregorce brankář Krošelj pokryl. V další přesilovce Pražanů pálil nebezpečně z mezikruží Pavelka, ale slovinský brankář Mladé Boleslavi zasáhl lapačkou.

Pořádně hektický byl úvod druhé části. V úvodu přesilovky při vyloučení kapitána Mladé Boleslavi Hanzlíka trefil Gregorc tyčku, hned po zisku puku ujížděl hostující obraně Skalický, ale jeden z vracejících se obránců jej dokázal vyrušit při zakončení. Nakonec ale pokračující početní výhoda skončila gólem Sparty. Formanovu střelu ještě dokázal Krošelj betonem vyrazit, ale volný Kumstát otevřel skóre zápasu.

Do dvoubrankového vedení mohl hosty poslat Pech, ale domácí brankář mu gól doslova ukradl skvělým zákrokem na brankové čáře. Na druhé straně byl nejblíže ke vstřelení gólu Klepiš, ale odkrytou branku minul. Domácí se dočkali vyrovnání 39 sekund před koncem druhé třetiny, kdy při Blainově trestu z pozice za pravým kruhem překonal Machovského obránce Bernarda.

A jak Mladá Boleslav druhou třetinu skončila, tak začala tu třetí. Klepiš našel přes šířku útočného pásma Orsavu a ten propálil sparťanského gólmana podruhé. Velkou šanci na vyrovnání měl přesně čtyři minuty před koncem Buchtele, ale v ideální pozici mířil pouze do výstroje domácího gólmana.

Potom hledal Kudrna na zadní tyči Říčku, ale ten na puk nedosáhl. Dvě minuty před koncem pak sáhli sparťané ke hře bez brankáře a 14 vteřin před koncem do prázdné branky pečetil výsledek Klepiš.

Hlasy trenérů:

Vladimír Čermák (Mladá Boleslav): "Byl to vyrovnaný zápas a zajímavý pro diváky. Chtěli jsme navázat na výhru v Brně, aby si někdo nemohl myslet, že to byla náhoda. Od našich hráčů to byl obětavý výkon, dobře jsme si plnili úkoly a výhru jsme si zasloužili. Teď se nám bude lépe pracovat a věřím, že se ještě více zvedneme."

Jaroslav Nedvěd (Sparta): "Bohužel jsme sehráli podobný zápas jako proti Hradci. Hrálo se vyrovnané utkání, dostali jsme se do vedení, ale trošičku jsme sundali nohu z plynu a Boleslav má natolik zkušené hráče, kteří si počkali na naše chyby a v podstatě během minuty převrátili celý zápas. Musíme si zanalyzovat, proč nám to teď nelepí. Možná uděláme nějaké změny v sestavě, máme hodně zdravých hráčů, takže chceme udělat nějakou rotaci. V neděli budeme mít pátý zápas v deseti dnech a možná se v některých situacích projevila únava. Máme zatím produktivní obránce, ale celý útok musíme zvednout."

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 39:21. Bernad, 40:28. Orsava, 59:47. Klepiš Hosté: 22:15. Kumstát Sestavy Domácí: Krošelj (Kantor) – Hanzlík (C), Bernad, Němeček, Pláněk, Dlapa, Kotvan, Kurka – Orsava, Žejdl (A), Klepiš – Pacovský (A), Skalický, Vondrka – Šťastný, P. Musil, Látal – Pabiška, Najman, Martin Procházka. Hosté: Machovský (Honzík) – Blain, Kalina, Gregorc, Košťálek, Piskáček, Delisle, T. Pavelka – Kumstát, Pech, Forman – Buchtele, Klimek, Kudrna – Říčka, P. Vrána (C), Jarůšek – Smejkal, Sill, Černoch. Rozhodčí Hribik, Lacina – Lučan, Ondráček Stadion ŠKOENERGO Aréna Návštěva 3679 diváků

Chomutov - Plzeň 2:9

Chomutov dál zůstává bez bodu poslední. Kanonádu Indiánů řídil pěti body za čtyři branky a jednu asistenci útočník Vojtěch Němec. Plzeň bodovala ve čtvrtém z pěti utkání v nové sezoně, ale teprve podruhé se jí podařilo vyhrát za tři body.

Vstup do utkání přitom vyšel Pirátům. Skóre už po 29 vteřinách otevřel útočník Vladimír Růžička Růžička mladší, ale radost domácích netrvala dlouho. V čase 1:46 vyrovnal Němec.

Krátce před polovinou úvodní třetiny měli Piráti výhodu přesilové hry, ale místo opětovného vedení inkasovali. Straka ve vlastním oslabení projel až před Stezku a trefil bližší roh chomutovské branky. Ve 12. minutě zvýšil v přesilové hře při Vantuchově trestu opět Němec, který mohl už o tři minuty později dovršit hattrick, ale domácím pomohla tyč.

První polovina druhé části byla protkána přesilovkami, které se ani jednomu týmu nevedly. Mezi 34. a 37. minutou Plzeň zvýšila už na 5:1. Nejprve Kratěna zakončil střelou do Stezkova podpaždí přečíslení tři na dvě a poté Indrák trefil zpoza brány Stezku do masky, od které se puk odrazil za brankovou čáru.

Ve závěrečném dějství se po 45 vteřinách prosadil podruhé Straka, což už nevydržel Stezka a v chomutovské brance přepustil místo Dvořákovi. Krátce poté Chomutovští po závaru nevyužili přesilovku. Stejnou výhodu na druhé straně trestal Němec, jenž využil Dvořákovu chybu a dokonal hattrick. V 53. minutě přidal i svůj čtvrtý gól.

V 54. minutě se do domácí branky vrátil Stezka, jenž ještě jednou inkasoval. Ve vlastním oslabení jej překonal Kracík. Dvacet vteřin před koncem zkorigoval na konečných 2:9 obránce Jank.

Hlasy trenérů:

Jan Šťastný (Chomutov): "S výjimkou prvního střídání, kdy jsme dali branku, jsme podali katastrofální výkon. Bylo tam strašně moc individuálních chyb. Pokud nezměníme myšlení hráčů a nebudeme hrát to, co si říkáme, neporazíme nikoho. Byla to doslova katastrofa."

Jiří Hanzlík (Plzeň): "Vstoupili jsme do utkání špatně, dostali jsme gól v prvním střídání a celkově jsme neměli dobrý začátek. Hráčům chyběl pohyb a lepší reakce, ale naštěstí jsme se rychle vrátili gólově do zápasu. Ještě za hratelného stavu pro Chomutov jsme měli mraky oslabení, která jsme ale přečkali, a góly na 4:1 a 5:1 jsme výsledkově odskočili. Třetí třetina už dopadla, jak dopadla."

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 00:29. V. Růžička, 59:40. Jank Hosté: 01:46. V. Němec, 08:16. Straka, 11:37. V. Němec, 33:55. Kratěna, 36:22. Indrák, 40:45. Straka, 46:23. V. Němec, 52:20. V. Němec, 55:59. Kracík Sestavy Domácí: Stezka (41. Tadeáš Dvořák) – Valach, Jank, Knot, Štich, Trefný, Dietz, Blaha – Skokan, V. Růžička, Sklenář – Vantuch, Huml, Tomica – J. Havel, Klhůfek, Koblasa – J. Stránský, Šťovíček, A. Dlouhý. Hosté: Frodl (Milčakov) – Čerešňák, J. Kindl, L. Kaňák, Allen, Vráblík, Pulpán, Jones – Gulaš, Nedorost, Indrák – Kantner, Kratěna, Stach – V. Němec, Kracík, D. Kindl – Eberle, Kodýtek, Straka. Rozhodčí Hejduk, Pražák – Gerát, Hynek Stadion ZS Chomutov Návštěva 3 406 diváků

Olomouc - Vítkovice 2:0

Hned ve druhé minutě se ke střele z mezikruží dostal domácí Burian, jehož střelu sice Bartošák chytil, ale nedokázal ji udržet. Z branky se Olomouc neradovala jen kvůli pohotovému zásahu hostující obrany. Vítkovice se dostaly do první vážnější šance v šesté minutě, kdy Konráda po dobré Zdráhalově střele zachránilo břevno.

V druhé polovině úvodní třetiny se hostům nepodařilo dotáhnout do úspěšného konce dva úniky dvou proti jednomu a v dalších šancích je vychytal skvělý Konrád. Na druhé straně se objevil sám před Bartošákem Tomeček, který však trefil pouze betony hostujícího brankáře.

Přesně v polovině první třetiny zůstal po jednom ze zákroků u mantinelu ležet na hrací ploše vítkovický obránce Trška. Kvůli zranění v dolní části těla musel být z hrací plochy odvezen na nosítkách.

Druhá třetina přinesla šance většinou jen na olomoucké straně. Pěknou individuální akci předvedl Irgl, který nejdříve zakončil a poté ještě v pádu našel volného Koloucha, jehož skvělým zákrokem vychytal Bartošák. Nadějnou šanci si vytvořila také čtvrtá olomoucké formace, jenže Mráz nedokázal zasunout puk do prázdné branky za již překonaného brankáře hostí.

Při přesilovce Olomouce tři minuty před koncem předvedl Bartošák fantastický zákrok proti Kolouchově střele z bezprostřední blízkosti. Hosté mohli vedle dvou přesilovek skórovat paradoxně jen v oslabení, kdy svůj únik zakončoval Roman pouze bekhendem do připraveného Konráda.

Třetí třetina začala opět opatrnějším hokejem z obou stran. Olomouc se snažila hrát v pásmu hostů, kteří ale pozorně bránili a vyráželi do brejkových situací. Při chuti byl především olomoucký Kolouch, který se chtěl vytáhnout před svými nedávnými spoluhráči. Ani on však nedokázal pozorného Bartošáka překonat.

To se povedlo až Galvasovi necelé čtyři minuty před koncem. Vítkovice byly blízko vyrovnání přesně minutu před koncem, kdy puk proskotačil po brankové čáře Konrádovy branky. Konečnou pečeť výsledku dal gólem do prázdné branky Tomeček.

Hlasy trenérů:

Zdeněk Moták (Olomouc): "Myslím, že je to pro nás zasloužené vítězství. Měli jsme výborný pohyb, vypracovali jsme si spoustu střeleckých příležitostí. Lehké potíže jsme měli pouze v druhé desetiminutovce první třetiny, ale poté jsme do toho opět skočili. Chlapci zaslouží absolutorium, výborný byl Braňo Konrád. Jakub Galvas prostor dostává, hraje přesilové hry a myslím, že si vede celkem zdatně. Jsme rádi, že vstřelil gól. Nevím, jestli nebyl ještě tečovaný, ale platí všechny góly. Nedávají se jen góly do prázdné branky, ale i takové. Snažíme se, aby obránci co nejvíce podporovali útok. Ne vždy se to samozřejmě daří, ale snažíme se o to, abychom byli v útoku minimálně ve čtyřech. Jana Káňu posíláme na rentgen a teprve poté budeme chytřejší. Deset bodů po pěti kolech je výborných, ale musíme pracovat dál. Hráči nastupují na regeneraci, další trénink a čeká nás Litvínov. Sezona je dlouhá a nechce se mi hodnotit po pěti kolech."

Pavel Trnka (Vítkovice): "Celý zápas jsme tahali za kratší konec a vůbec jsme si nezasloužili vyhrát. Určité vysvětlení tohoto výkonu mám, ale to tu stejně nemůžu říct, takže je to vlastně jedno. Přistoupili jsme k tomu tak, jak jsme přistoupili a nebylo to ideální. Soupeř byl lepší a zaslouženě vyhrát. Byl to velice bojovný výkon z obou stran a rozhodovaly maličkosti. Soupeř měl daleko více gólových šancí a my jsme těch pár, co jsme měli, a moc jich nebylo, nevyužili. V některých fázích utkání jsme nebyli dostatečně aktivní. Defenzivně to bylo z naší strany solidní, jestli tam chybělo víc agresivity si vyhodnotíme až zpětně z videa. Informace o zraněných hráčích (Trška a Olesz) se dozvíme až později, zatím jen víme, že jsme přišli o dva hráče."

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 56:14. J. Galvas, 59:24. V. Tomeček Hosté: Sestavy Domácí: Konrád (Lukáš) – Škůrek, Vyrůbalík, J. Galvas, Ondrušek, Jaroměřský, Staněk, Dujsík – J. Káňa, J. Knotek, Laš – Irgl, Kolouch, Burian – Jergl, Strapáč, Skladaný – V. Tomeček, Mráz, Ostřížek. Hosté: Bartošák (Dolejš) – Výtisk, Trška, Šidlík, D. Krenželok, Baranka, Hrbas – Dej, O. Roman, D. Květoň – Schleiss, Lev, Olesz – Tybor, Mahbod, Szturc – P. Zdráhal, Kucsera, Š. Stránský – Pytlík. Rozhodčí Šír, Obadal – Gebauer, Hanzlík Stadion Zimní stadion Olomouc

Zlín - Liberec 2:7

Hattrickem pomohl k vysoké výhře Liberce Michal Bulíř a dvakrát za vítěze skóroval slovenský forvard Libor Hudáček. Berani vyšli naprázdno před vlastním publikem podruhé za sebou.

Zlínští nastoupili bez pětice hráčů základní sestavy. Pro zranění chyběli útočníci Šlahař, Herman, Okál a Honejsek, do obrany nemohl naskočit Ferenc, který si odpykává disciplinární trest.

Vstup do utkání vyšel hostům, kteří po 78 vteřinách otevřeli skóre. Při rozehrávce hrubě chyboval Ondráček, který atakován dvěma soupeři upadl a Bulíř z mezikruží prostřelil Jakuba Sedláčka. Domácí následně vyrovnali hru a občas i ohrozili gólmana Willa. Tři minuty před první pauzou mohli ale zvýšit hosté. Tvrdě vypálil Doherty, jehož pokus sice Jakubovi Sedláčkovi propadl za záda, ovšem zamířil těsně mimo branku.

Bílí Tygři se dočkali zvýšení náskoku po 99 vteřinách druhé části. Valský v úniku předložil puk Kvapilovi, který zakončil přesně. Za 102 sekund se radovali Berani. Freibergs zpoza brány nabídl puk Kubišovi, který našel prostor mezi betony libereckého gólmana.

Rozdíl mezi oběma týmy po hokejové stránce nebyl příliš velký, Liberečtí ale předčili svého soupeře v bojovnosti. V polovině utkání hráli Zlínští 92 sekund přesilovou hru pěti proti třem, ale liberecká obrana zvládla oslabení skvěle.

V 36. minutě hosté znovu udeřili. Zamkli Zlín v jeho obranném pásmu a po několika šancích nakonec dotlačil kotouč do branky Hudáček. Domácí pak nevyužili přesilovou hru ani při trestu Lakatoše, který po návratu připravil gólovou pozici pro Bulíře a bylo to 4:1 pro Bílé Tygry.

Ve třetí třetině už se domácí nezmohli na odpor. Nejdříve ve 48. minutě inkasovali pátý gól poté, co Lencovu nahrávku usměrnil do vlastní sítě Novotný. Za minutu sice opět na rozdíl tří branek upravil Kulda, ale Liberec dohrával v pohodě a ještě zvýraznil rozdíl.

Nejdříve se trefil podruhé v utkání Hudáček. Další gól mohl po chybě Jakuba Sedláčka přidat Valský, ale netrefil branku. Gólový účet duelu uzavřel 33 sekund před koncem při Kuldově vyloučení Bulíř, který dovršil svůj hattrick. Trefu musel ještě potvrdil videorozhodčí.

Hlasy trenérů:

Martin Hamrlík (Zlín): "Zápas rozhodli nejlepší hráči, které my máme na marodce. Víc tito kluci, co dnes hráli, asi udělat nemůžou. Každopádně zaslouží si poděkování, protože ač skóre je takové, jaké je, tak jsme hráli lépe než minule doma s Hradcem. Je to paradox. Myslím si, že při troše štěstí jsme mohli využít přesilovku pět na tři a vyrovnat. Hrálo by se zase jinak, ale nestalo se tak."

Filip Pešán (Liberec): "Výsledek je zavádějící, na hřišti to vypadalo trošku jinak, než je konečné skóre. Domácí odehráli pro nás nepříjemné utkání. My jsme ale byli velmi dobře organizovaní, i když... Zase byly vidět prvky určité lehkovážnosti, stejně tak jsme dnes udělali mnoho útočných faulů. Ukázaly se věci, kterých se musíme vyvarovat. Respektive dějí se od začátku sezony a pořád se nám nedaří se toho zbavit. Kluci to po zápase v kabině slyšeli."

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 23:21. Kubiš, 48:30. E. Kulda Hosté: 01:18. Bulíř, 21:39. M. Kvapil, 34:51. L. Hudáček, 37:54. Bulíř, 47:30. Lenc, 51:32. L. Hudáček, 59:27. Bulíř Sestavy Domácí: J. Sedláček (Štůrala) – Nosek (A), Freibergs, Žižka (C), Řezníček, Valenta, Matějíček, M. Novotný – Kubiš (A), Fořt, E. Kulda – Poletín, Karafiát, J. Ondráček – Goiš, Fryšara, Werbik – Václavek, P. Sedláček, Popelka. Hosté: Will (Schwarz) – Derner, Stříteský, Šmíd (A), Doherty, Ševc, Havlín – L. Krenželok, P. Jelínek (C), L. Hudáček – M. Kvapil, Bulíř (A), Lenc – Ordoš, Redenbach, Valský – J. Vlach, Lakatoš, Teplý – Jeník. Rozhodčí Jeřábek, Úlehla – Bryška, Lederer Stadion Návštěva 3852 diváků

Góly Domácí: 07:12. Stloukal, 26:48. Flek, 39:22. Kohout Hosté: 10:06. Myšák, 45:32. Petružálek, 48:38. Trávníček, 61:04. V. Hübl Sestavy Domácí: F. Novotný (Závorka) – Sičák (A), L. Vágner, Podlipnik, M. Rohan, Kovačevič, Šenkeřík, Plutnar – T. Rachůnek, Balán (A), Flek – O. Beránek, Gríger, Kohout – Lapšanský, Skuhravý (C), T. Mikúš – Gorčík, Kverka, Stloukal. Hosté: Janus (Hanuljak) – Baránek, Hunkes, Kubát, Šesták, Ščotka, L. Doudera, Romančík – J. Černý, J. Mikúš, Petružálek (A) – F. Lukeš, V. Hübl (A), Myšák – Trávníček (C), Gerhát, Matoušek – D. Tůma, M. Hanzl, Jurčík. Rozhodčí Hradil, Kika – Pešek, Špůr Stadion KV Arena, Karlovy Vary Návštěva 4545 diváků

Hradec Králové - Třinec 2:0

Hradce Králové se po páté výhře za sebou drží na druhém místě o skóre za vedoucím Litvínovem. O branky se postarali obránce Petr Zámorský a útočník Matěj Chalupa. Gólman Jaroslav Pavelka si díky 27 úspěšným zákrokům připsal poprvé v ročníku čisté konto.

Domácí šli do zápasu povzbuzeni vítězstvím v úterní předehrávce 27. kola na Spartě a také s jiným gólmanem než v posledním utkání. Tentokrát dostal přednost Pavelka před Maxwellem a domácí trenéři opět ukázali, že tým nemá definitivně určenou stabilní jedničku.

Hosté vlétli do reprízy semifinále posledního play off aktivněji, hned ve druhé minutě měl nadějnou pozici zkušený Adamský, jenže jeho střelu vykopl betonem Pavelka. Brankář Mountfieldu velmi dobře zasáhl také o chvíli později, kdy ho vyzkoušel střelec Hrňa.

Oceláři byli mírně aktivnější, jenže Východočechům pomohla přesilovka. Byť v početních výhodách nejsou tak silní jako v minulém ročníku, tentokrát uspěli. Zadák Zámorský pokořil v 11. minutě Hrubce střelou od modré čáry. Hradec tak bleskově využil vyhrané vhazování.

Zatímco v první části byl o trošku aktivnější Třinec, ve druhé to bylo obráceně. První příležitost měl sice Hrňa, proti němuž výborně zasáhl Pavelka, ale pak byli nebezpečnější domácí. Jenže oba gólmani byli perfektní - Hrubec stejně jako Pavelka držel svoje mužstvo. Neprosadil se proti němu Bezúch, Cibulskisovu ránu vyrazil maskou a zastavil také pokus dalšího Lotyše Bičevskise. Hosté neměli také jasné možnosti, Pavelka přesto musel zasáhnout proti dvěma velmi dobrým ranám z větší vzdálenosti, proti Musilovi a Douderovi.

Třetí třetina začala velkou nepříjemností pro domácí. Hosté dostali po faulech Smoleňáka a Bičevskise možnost hrát dvouminutovou přesilovku pět na tři. V ní měl obří šanci Svačina, Pavelka se však bleskově přesunul k tyči a zasáhl. Domácí se ubránili a ve 47. minutě udeřili. Smoleňák poslal do úniku mladíka Chalupu a ten ukázal svůj talent. Precizní střelou překonal gólmana Hrubce.

Hosté měli ve třetí části dvakrát smůlu, Pavelkovi totiž pomohla branková konstrukce. Svačina trefil krátce po druhé hradecké brance tyč, dvě minuty před koncem pak Galvinš břevno. Třinci nepomohl ke gólu ani pokus o power play. Hradec ubránil vedení i Pavelkovo čisté konto.

Góly Domácí: 10:40. Zámorský, 46:36. M. Chalupa Hosté: Sestavy Domácí: J. Pavelka (Maxwell) – Zámorský, Nedomlel, Cibulskis, Graňák (A), F. Pavlík, Rosandić, Š. Havránek – Smoleňák, Koukal (C),