Lenc hrál poprvé proti "své" Boleslavi: Teď chci vyhrávat za Liberec!

Jak jste zápas prožíval?

„V Boleslavi jsem vyrostl, takže vzpomínku tam mám velkou. Teď jsem ale hráčem Liberce a chci vyhrávat každej zápas za Liberec. Samozřejmě to byl pro mě trošku specifickej zápas, ale od začátku jsem ho chtěl vyhrát a jsem rád, že se to povedlo.“

Za stavu 1:1 jste z otočky krásně přihrál Michalu Bulířovi na gól. Zlomil se tím zápas?

„Jsem rád, že to tam Buldovi spadlo, protože má teď velkou střeleckou. (usměje se) Využil jsem zaváhání dvou beků, on se tam objevil sám, tak jsem mu to tam hodil a on to dal jako vždycky.“

Při kanonádě jste pak i sám jeden gól vstřelil.

„Jo. Štěstí, že jsem trefil blokujícího hráče a dorazil jsem to. Takže takovej šťastnej gól, ale počítá se. Jsem za něj rád.“

Gól jste nicméně nijak bouřlivě neslavil. Chtěl jste zůstat spíše v klidu?

„Samozřejmě jsem byl moc rád, že jsem dal gól, ale zároveň jsem nechtěl dělat nějaký ohromný gesta, protože si myslím, že by se to asi neslušelo.“

Proběhlo před zápasem nějaké hecování s bývalými parťáky z Mladé Boleslavi?

„Ne. Soustředil jsem se na sebe a nechtěl jsem se tímhle nějak znervózňovat nebo odvádět od hry, ani při rozbruslení. Teď je na to čas si něco říct, ale nějaké hecování nemám moc rád.“

Fanouškům Mladé Boleslavi leží váš odchod k největšímu rivalu pořád v žaludku, během zápasu na vás pořvávali. Čekal jste takové nepřijetí?

„Myslím si, že to bylo v pohodě. Asi jsem to čekal, že můžou něco říct, ale tak fandí, mají svobodou vůli si něco říct, to je jejich věc. Nakonec z toho padnul i gól Buldy (Michala Bulíře), takže asi dobrý.“ (usměje se)

Při podávání rukou jste si dlouho povídali s Pavlem Musilem, s nímž a Tomášem Hykou jste váleli v jednom útoku. Co jste si říkali?

„Hráli jsme spolu dlouhou dobu, takže jsme si akorát řekli, že si musíme zavolat a sejít se na kafe. Ne, na grilovačku. (usměje se) Bylo to jenom kamarádský a popřáli jsme si, ať se daří.“

Kdo bude kafe nebo grilovačku platit?

„Hm… Jsme domluvený, že to bude u Pavla, takže asi on.“ (usměje se)

Mladá Boleslav prohrála v Liberci pošestnácté v řadě. V neděli jste stál poprvé na druhé straně, jaké to bylo?

„Je hrozný tady hrát jako soupeř. Asi vím, jak se cítili po tom, když tam přibývaly góly. Je to těžký… My jsme začali dobře a hned jsme dostali gól z prvního protiútoku. Věřili jsme ale, že když se budeme držet naší hry, naší taktiky, tak to otočíme. Taky se to potvrdilo. Že jsme dali víc gólů, to už je něco navíc. Myslím si, že to bylo z naší strany dobře odehraný.“

Po špatném začátku jste vyhráli počtvrté v řadě. Je už v kabině dobrá nálada?

„Nálada je samozřejmě dobrá, ale to nemusí být všechno. Chceme jít zápas od zápasu a chceme sbírat výhry za sebou. Zatím se nám to daří a pracujeme na tom, aby nám to vydrželo co nejdéle. Každou přípravu na každej zápas děláme na sto procent a vyplácí se nám to.“

Teď vás čeká náročný program, v úterý hrajete v Pardubicích, o víkendu dva zápasy ve dvou dnech. Jak se na to připravit?

„Je to náročnej program, ale věřím, že to úspěšně zvládneme. Pro nás i možná dobře, když jsme teď najeli na nějakou, nechci to zakřiknout, vítěznou vlnu. Bylo by super, kdybysme v tom pokračovali a každej zápas bysme bodovali.“

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 10:24. J. Vlach, 16:10. Bulíř, 19:11. Bulíř, 31:45. J. Vlach, 39:12. Redenbach, 39:30. M. Kvapil, 40:57. Lenc, 52:58. Valský Hosté: 03:27. Žejdl, 49:51. P. Musil, 57:38. Orsava Sestavy Domácí: Will (Schwarz) – Stříteský, Derner, Doherty, Šmíd (A), Havlín, Ševc – L. Hudáček, P. Jelínek (C), L. Krenželok – Lenc, Bulíř (A), M. Kvapil – Valský, Redenbach, Ordoš – Teplý, Lakatoš, J. Vlach – Jeník. Hosté: Krošelj (21. Kantor) – Bernad, Hanzlík (C), Pláněk, Němeček, Kotvan, Dlapa, Kurka – Klepiš, Žejdl (A), Orsava – Vondrka, Skalický, Pacovský (A) – Látal, P. Musil, Šťastný – Martin Procházka, Najman, Pabiška. Rozhodčí Hejduk, Svoboda Roman – Svoboda Jiří, Rampír. Stadion Home Credit Arena, Liberec Návštěva 6 112 diváků