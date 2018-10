Problém pro Vítkovice! Olesz s Trškou budou chybět dva až tři měsíce

„Je to pro nás extrémně nepříjemná situace. V okamžiku jsme přišli o dva klíčové hráče. Nechci být přehnaně konkrétní, vše se bude odvíjet podle průběhu rekonvalescence a léčení, nicméně faktem je, že u obou zraněných hráčů se bavíme o dlouhodobé absenci. Odhadem dva, možná tři měsíce,“ přiblížil v návaznosti na víkendová lékařská vyšetření trenér Jakub Petr.

Oba hráči se zranili během první třetiny duelu na Hané. Trška opustil led na nosítkách se zlomenou lýtkovou kostí, Olesz nedohrál kvůli bolesti ramena, jehož poranění potvrdila lékařská prohlídka.

„Přišli jsme o jedny z klíčových hráčů jak do rovnovážných stavů, tak do přesilovek, také o kapitána. Nyní je na nás a na mužstvu, abychom se s tím vypořádali. Je to však další komplikace. Už v úvodu sezony se nám zranil v zápase první ligy útočník Daniel Kurovský, i u něj se očekává dlouhodobější problém. Chybí také obránce Tomáš Černý,“ připomněl Petr.

Dvaatřicetiletý Olesz měl dosud na kontě v pěti utkáních dvě asistence. Šestadvacetiletý Trška stihl ve stejném počtu odehraných duelů čtyři body za gól a tři nahrávky.

