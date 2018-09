Konrád o první nule: Byl jsem zpocený ze strachu, aby někdo nevystřelil

Video k článku 1080p 720p 360p REKLAMA SESTŘIH: Olomouc - Vítkovice 2:0. Konrád vychytal nulu a dovedl domácí k výhře VŠECHNA VIDEA ZDE

Jaký to byl zápas?

„My jsme hráli, oni bránili a soustředili se na brejky. Na hlavu to pro mě bylo těžké, protože jsem většinou spíš jen pozoroval, co se děje na druhé straně. Hráli jsme fakt výborně, oni neměli šance. Jen tyčky, které se naštěstí odrážely pryč.“

Pro brankáře však není jednoduché, když není v zápřahu, že?

„Když nás tam zavřeli, necítil jsem se úplně ideálně. Jak se říká: byl jsem zpocený ze strachu, aby někdo nevystřelil. Zásahů jsem měl fakt strašně málo, v takovém tempu to pro gólmana není jednoduché. Naštěstí tady ještě není ta naše pověstná zima, protože to by bylo ještě mnohem horší.“

Olomouc - Vítkovice: Nekontrolovaný a bolestivý pád! Peter Trška v zápase dohrál 720p 360p REKLAMA

Víc jste se možná zapotil až při pozápasové děkovačce s fanoušky...

„Byl jsem z toho hodně zavařený, asi budu muset vymyslet něco jednoduššího, ať tam nejezdím jak Ester Ledecká.“

Nečekal jste od Vítkovic větší aktivitu?

„Určitě ano, ale my jsme hráli výborně. Viděli jsme jejich zápasy, věděli jsme, že hrají hodně defenzivně a neskutečně je drží Patrik Bartošák. Většina týmů je přehrávala, ale on jim to vždycky vychytal. Proto jsem za ty tři body hodně rád.“

A za první nulu?

„Nuly vůbec neřeším, dívám se jen na vítězství. Ano, každého gólmana to potěší, nebudu lhát, ale jestli to bude 5:4 nebo 1:0, je mi celkem jedno. Tři body jsou tři body.“

Olomouc - Vítkovice: Bartošákovo kouzlo odčaroval Galvas, 1:0 720p 360p REKLAMA

Olomouc - Vítkovice: Tomeček potvrzuje vítězství Olomouce do prázdné branky, 2:0 720p 360p REKLAMA

Olomouc - Vítkovice: Obrovská šance domácích! Irgl v pádu našel Ostřížka, kterého fantasticky vychytal Bartošák 720p 360p REKLAMA

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 56:14. J. Galvas, 59:24. V. Tomeček Hosté: Sestavy Domácí: Konrád (Lukáš) – Škůrek, Vyrůbalík, J. Galvas, Ondrušek, Jaroměřský, Staněk, Dujsík – J. Káňa, J. Knotek, Laš – Irgl, Kolouch, Burian – Jergl, Strapáč, Skladaný – V. Tomeček, Mráz, Ostřížek. Hosté: Bartošák (Dolejš) – Výtisk, Trška, Šidlík, D. Krenželok, Baranka, Hrbas – Dej, O. Roman, D. Květoň – Schleiss, Lev, Olesz – Tybor, Mahbod, Szturc – P. Zdráhal, Kucsera, Š. Stránský – Pytlík. Rozhodčí Šír, Obadal – Gebauer, Hanzlík Stadion Zimní stadion Olomouc