V Liberci chtějí hrát mladé, říká Teplý. Pešán? Myslel jsem, že bude vostrej

Hokejistů se slibnou budoucností najdete v Liberci hodně. Jedním z největších talentů Bílých Tygrů je teprve sedmnáctiletý útočník Michal Teplý, který si v této sezoně odbyl extraligovou premiéru. Splnil tak první milník v kariéře a vydal se po cestě předchozích úspěšných severočeských mladíků. Trenér Filip Pešán svého benjamínka dokonce vyzkoušel během několika zápasů i v elitní formaci, kde nabíral zkušenosti po boku největších hvězd.

Rozkoukal jste se v extralize rychle?

„Premiéru jsem měl v Plzni, kde přišlo plno lidí a byla téměř vyprodaná aréna. Moc jsem si to užil. Bohužel jsme moje úvodní dva zápasy prohráli, ale oklepali jsme se z toho. Neplnili jsme několik jednoduchých věcí, které obvykle vedou k vítězství.“

Pocit ze svých výkonů máte zatím jaký?

„V prvním zápase jsem se trochu rozkoukával, ale snažil jsem se plnit všechny věci, které nám trenéři říkají, abych hrál extraligu dál. Dělám vše proto, abych mohl být v týmu a rvát se za něj. V zápase proti Pardubicím jsem udělal chybu… Chyby se prostě dělají, ale snažím se jich mít co nejméně.“

První dva body jste si připsal doma za nahrávky proti Mladé Boleslavi. Užil jste si velkou chvíli?

„To bylo super… Před domácím publikem jsme rozdrtili v derby Mladou Boleslav 8:3. Bylo krásné vyhrát před tolika diváky a ještě když se naší lajně dařilo. Pořád na to vzpomínám. Když zahlásili moje jméno, mrazilo mě.“

Do kabiny jste jako teenager zapadl?

„Ze začátku jsem přišel jako nejmladší. Nebylo to nic jednoduchého, ale když se chováte normálně a dodržujete nepsaná pravidla, která mají mladí dodržovat, přijme vás tým úplně v pohodě. Jak už je sezona v plném proudu a denně se trénuje, je to jiné. Cítím se tu dobře.“

Můžete nepsaná pravidla přiblížit?

„Třeba sbírání puků, nošení různých věcí a pomáhání kustodům. Když vám je sedmnáct, tak nesmíte v kabině říct blbost a odmlouvat. Je lepší držet pusu, mlčet a přikyvovat.“

Liberec se snaží své mladé hráče vychovávat určitým způsobem. Vnímáte ten akcent na detail?

„Je super, že je organizace nastavená tak, že je vyloženě žádoucí hrát mladé hráče a vychovat je tu co nejdřív. Nebojí se jim dát šanci. Už minulou sezonu v juniorce hráli hodně mladí kluci včetně mě, dostávali jsme důvěru. Benátky mají nejmladší kádr první ligy, jestli tam je pět, šest kluků nad pětadvacet… Je super, že hrajete brzy s dospělými, mladí kluci se obehrávají v seniorských ligách a směřují do áčka.“

Takže je to hlavně o šanci?

„Samozřejmě je v Liberci i výborné zázemí. Je to tu nové, tři ledové plochy, krásná posilovna… Kolem Liberce je čistý vzduch a celé prostředí vypadá fantasticky. Samozřejmě je organizace nastavená tak, nebo si to alespoň myslím, že tu chtějí hrát mladé hráče a to je krok dopředu oproti některým jiným klubům.“

Jak mladý hráč vlastně vnímá osobu Filipa Pešána?

„Jsem hrozně rád, že mi dal vůbec šanci porvat se o to místo před sezonou. Jsem vděčný už jen za to, že jsem mohl nastoupit do přípravy s A týmem. Chci mu to vrátit dobrými výkony a byl bych rád, kdyby to jen a jen pokračovalo. To už bude však jenom na mně.“

Přemýšlel jste nejdřív, jaký Pešán vlastně bude?

„Už jsem něco předtím pochytil. Když jsem byl minulou sezonu v Benátkách, tak jsme se tolik s panem Pešánem nevídali, jen tak okrajově. Když jsem byl ještě doma a viděl ho třeba v televizi na střídačce, myslel jsem, že bude hodně vostrej. Teď, když jsem tady, vnímám ho jinak.“

Vážně?

„Samozřejmě, každý trenér musí někdy přitvrdit, ale ke mně se chová slušně. Respektuji ho jako trenéra i člověka a myslím, že spolu vycházíme zatím dobře. Nezažil jsem, že by se jeden den po někom vozil, nebo tak něco. Určitě nechce, aby se dotyčný rozklepal, nebo mu kleslo sebevědomí.“

O vaší hře se nějak bavíte, kudy ji posouvat?

„Určitě, to řeší se mnou on i pan Augusta (asistent). Hodně mi radí a říkají, jak mám hrát. Cítím důvěru. Myslím, že si rozumíme, ale musím to potvrzovat na ledě. Už dopředu vím, a to jsem věděl i na začátku, že nebudu hrát jen tak. Musím si minuty zasloužit, nic nebude zadarmo.“

Myslíte, že je Liberec ideální klub, ve kterém se mladíci cítí dobře už od samotného začátku?

„Je to na každém hráči. Každý to vnímá úplně jinak, není úplně samo o sobě přejít z juniorského do seniorského hokeje. Není to jen o trenérech a organizaci, ale i na tom, jak se s přestupem kluk vypořádá. Pak je to teprve na trenérech a v Liberci, jak už jsem říkal, dávají šanci.“

Cítíte, že odsud je i historicky blíž ke smlouvě v NHL?

„Samozřejmě se tu vychovalo hodně hráčů, třeba Radim Šimek, Pavel Zacha, Filip Pyrochta, draftovaný je i Honza Jeník. Liberec má v tomto dobré zastoupení a ani se tomu nedivím. Ten proces není na dva roky, ale trvá třeba deset let. Když se tady všechno zažije a celá organizace pracuje, jak má, vychová se hodně hráčů. Liberci se to pak vrací.“

