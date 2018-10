Polanský je zpět, hned se porval s Beranem: Už nešlo couvnout, řekl

Třinec angažoval Kanaďana Wereka, člověk by čekal, že do bitky půjde při premiéře spíš on, než vy. Jak jste se ke rvačce s Beranem nachomýtl?

„Bylo to utkání, kdy jsme vedli a Sparta nás vždycky stáhla, trošku nám ty vítězné emoce vždy srazila dolů. To je hrozně nepříjemné. Když dáte gól, něco si vypracujete a pak vás soupeř srazí dolů. Na Sváču (Vladimíra Svačinu) tam byli dva před brankou. Jsou to situace, kdy se musíte kamaráda zastat, i když je soupeř o dvě hlavy větší. Na druhou stranu, já si v extralize asi nevyberu menšího hráče, takže to bylo jedno. Shodil rukavice první, nečekal jsem to, chtěl jsem pomoci Sváčovi. Nešlo už couvnout.“

V jednu chvíli to vypadalo, že rvačka skončila a vy se jste se do ní pustili znovu...

„Vypadalo, ale nadechl jsem se z té křeče a pak jsme pokračovali dál. I na to mě kondiční trenér připravil. Boxovali jsme spolu. Potom jsem si šel do kabiny zchladit klouby a on říká - dobré to bylo - Takže kondiční byl taky spokojený.“

Kolikátá to byla vaše rvačka v extralize?

„Takových těch žďuchání s rukavicema bylo dost, ale co se týká shozených rukavic, tak to se dá spočítat na prstech jedné ruky. Já určitě nejsem typ, kterého se druhé týmy bojí, nebo kterého by si na bitku vytáhli. Ale to pravidlo, že obránci nesmí přejet útočné kruhy, nás útočníky do toho dostávají. Musíme se kamaráda zastat, když je tam nějaké žďuchání zezadu, nějaké nefér zákroky. Musí se to vyříkat hned na ledě.“

Jak jste se při návratu cítil?

„Už minulý týden jsem zkoušel trénovat, ale bylo to takové zranění, které nevypadá velké, ale moc vás limituje. (zlomený prst na noze) Jsem rád, že jsem se dočkal, že jsem měl možnost se rozehrát ve středu v našem partnerském klubu ve Frýdku-Místku. Protože po pěti týdnech zranění jít rovnou do ostrého zápasu a zvlášť se Spartou, by bylo hodně náročné. Musím poděkovat našemu kondičnímu trenérovi, moc se mi věnoval. Co se týče fyzičky, tak to bylo úplně v pohodě. Je znát nerozehranost.“

Vedli jste nad Spartou 3:1, byli jste místy lepší, jsou to tedy ztracené body?

„Myslím, že jsme ze druhé třetiny měli vytěžit víc. Dát víc gólů, méně inkasovat. Měli jsme jít do třetí třetiny za lepšího stavu pro nás, myslím, že to by jsme si zasloužili. Já jsem tady první zápas, klukům jsem se to snažil nekazit, nahrávat, dostávat je do šancí. Věřím, že to příště bude lepší.“

Co jste říkal na zmatky při nájezdech, kdy si sudí nevšimnul, že Andrej Kudrna jede v páté sérii už podruhé?

„Nevím. To asi nebudu hodnotit, soustředil jsem se na svůj nájezd, který se mi nepovedl. Jel jsem, puk mi na vrcholu kruhů přeskočil, musel jsem si to bekhendem stáhnout a dostal jsem se do trochu jiné situace, než jsem chtěl být. Spíš jsem seděl a přehrával v hlavě, co jsem měl udělat já jinak a lépe.“

Marcinkův gól na 3:1 řešilo video, jestli puk přešel čáru. Viděl jste něco ze střídačky?

„Vím, že kamera není přímo nad brankou, takže to strašně zkresluje. Já zažil v kariéře tolik gólů, které jsem si myslel, že rozhodčí neuzná a uznal. Naopak jsem byl přesvědčený, že byl gól stoprocentní, kdy třeba flaška na bráně vyletěla do vzduchu a rozhodčí gól neviděli. Dokud rozhodčí neukáže, neradujete se.“

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 13:03. Roberts Bukarts, 28:31. Marcinko, 31:48. Marcinko, 38:46. Werek Hosté: 23:11. Forman, 35:33. P. Vrána, 37:06. Buchtele, 39:46. Tomáš Dvořák, . Kudrna Sestavy Domácí: Hrubec (Hamerlík) – Gernát, Krajíček (C), Galvinš, D. Musil, M. Doudera, Matyáš – Roberts Bukarts, Marcinko, Martynek – Dravecký (A), Werek, Chmielewski – Adamský (A), Polanský, Svačina – Cienciala, M. Kovařčík, O. Kovařčík – Hrňa. Hosté: Machovský (Honzík) – Blain, Kalina, Gregorc, T. Pavelka, Tomáš Dvořák, Delisle, Piskáček – Smejkal, Sill, Beran – Říčka, P. Vrána (C), Kudrna – Kumstát, Pech (A), Forman (A) – Buchtele, Klimek, Rousek. Rozhodčí Kika, Hradil – Bryška, Gebauer Stadion WERK ARENA, Třinec (kapacita: 5 400)