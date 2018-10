Liberecký zabiják Bulíř: 10 zápasů, 12 gólů! Matthews? Úplně jiný level, říká

Nikdy dřív jste takovou střeleckou formu neměl. Co z vás najednou dělá snajpra?

„Střílím. Dříve jsem moc nestřílel a snažil se pořád vymýšlet nějaké složité přihrávky. Teď jsem si řekl, že budu posílat na branku všechno, co půjde. A jestli tam projde nějakých pět, šest střel, tak z nich tam třeba něco spadne. Zatím se to docela daří.“

Platí i pak, že když to lepí, šance si vás najde i sama? Na konci zápasu se zdálo, že je jen otázkou času, než u vás puk skončí.

„Jo, vyloženě jsem tam před tím druhým gólem čekal na své pozici u tyčky. Jak Marek Kvapil střílel, říkal jsem si, že by se tam něco mohlo odrazit a já bych to mohl mít do prázdné. Nakonec puk u mě opravdu skončil, když odváděl výbornou práci před brankou Jelen (Petr Jelínek) a přikopl mi ho nohou.“

Roste s góly i střelecké sebevědomí?

„Roste, najednou je to úplně něco jiného. Dáváte góly, pomáháte týmu a takové to zdravé sebevědomí pak vyroste. Výkony a góly jdou nahoru pak i samy.“

A najednou si můžete svoje čísla porovnávat s Austonem Matthewsem, který válí na startu NHL a zvládl 9 gólů v 5 zápasech...

(směje se) „On je úplně jiný level. Jsem hlavně rád, že mohu týmu góly pomáhat. V Hradci to bylo jenom za bod, ale pro nás je taky důležitý. Jsem rád, že nám to tam padá a budu dělat všechno proto, abych to nějak nezasmolil a pokračovalo to tak dál.“

Co s vámi vlastně dělá vědomí, že klidně v příštím zápase můžete překonat svoje střelecké maximum?

„Nejvíc gólů jsem dal 13, v minulé sezoně jsem marodil a napadalo mi jich tam deset, takže v téhle fázi sezony těch nynějších dvanáct je u mě trošku unikát. Uvidíme, jak to půjde dál. Budu pořád ale makat na věcech, co dělám do teď, myslím si, že mi vyhovují. Ať už je to na ledě, nebo mimo něj. Budu chtít v této pohodě zůstat. Cítím se dobře a góly pak přijdou.“

Mohly by vystřílet i pozvánku na Karjala Cup?

„Je to takový můj první cíl, abych zaujal trenéry a dostal se na první reprezentační akci. Doufám, že se mi to zatím daří a podívám se tam.“

