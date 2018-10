Pabiška o Boleslavi: Noví trenéři? Chtěli větší bojovnost a agresivitu

S novými trenéry přišla hned domácí prohra s Olomoucí. V čem byl největší problém?

„Asi v efektivitě, v zakončení. Měli jsme dost šancí a nedali je. Byl to hodně vyrovnanej zápas, akorát to neproměňování šancí no… Ale jinak nasazením jsme takhle dlouho nehráli.“

Po gólu Zbyňka Irgla na 1:2 zbývalo pořád hodně času. Co v útoku chybělo, že jste to tam nedokázali dotlačit?

„Nechci říkat štěstí, ale určitě nějakej odraženej puk před bránu. Ještě na konci tam měl Látoš (Martin Látal) velkou šanci, to je prostě o štěstí. Trefíte, nebo netrefíte. Momentálně je to štěstí trošku zády, ale šli jsme mu hodně naproti. Doufám, že se to zase obrátí a prací, kterou děláme, se to k nám zase přikloní.“

Klub v sobotu oznámil odvolání realizačního týmu v čele s Vladimírem Kýhosem, noví trenéři přišli až v neděli ráno před zápasem. Co vám řekli jako první věc?

„Nebyl moc čas, ale vštěpovali nám, že tam musí být větší bojovnost, větší agresivita. Asi viděli nějaký zápas, který jsme hráli, a chybělo tam takový to bojovný srdce. Myslím si, že to do nás dostali. Určitě to byl jeden z nejlepších zápasů.“

Byla na týmu cítit nějaká změna?

„Změna byla určitě v tom, že se trochu přeházely útoky, trenéři dali k sobě typově stejné hráče. Třeba naše čtvrtá lajna jsme spíš takoví bojovníci, nejsme úplně technický typy, ale bojovnost a sbírání sil bylo na nás. Myslím, že jsme se toho zhostili dobře.“

Čekáte, že trenéři přinesou do kabiny nový impulz, že se to obrátí?

„Vždycky je to nějakej impulz. Sezona nějak plyne a jste v situaci, kdy nevíte, co změnit ze starých trenérů. Potom se dělá nějaká obměna, zase přijdou jiní, kteří třeba vštěpují týmu něco jiného a pokouší se to nějak nastartovat. Doufám, že se to obrátí a trošku nastartuje. Proti Olomouci jsme hráli už o dost líp, víc srdcem, víc bojovně, víc jako tým. Doufám, že to takhle bude pokračovat, že to bude mít vzestupnou tendenci.“

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 17:47. Pabiška Hosté: 00:59. Burian, 33:00. Irgl Sestavy Domácí: Kantor (Groh) – T. Voráček, J. Říha, Kotvan, Pláněk, Hanzlík (A), Kurka, Bernad – Orsava, Žejdl, Klepiš (A) – Pacovský, T. Knotek, Vondrka (C) – Šťastný, P. Musil, Látal – Pabiška, Skalický, Martin Procházka. Hosté: Konrád (Lukáš) – Vyrůbalík (C), Škůrek, Ondrušek (A), J. Galvas, Jaroměřský, Švrček, Dujsík – Ostřížek, J. Knotek (A), V. Tomeček – Burian, Strapáč, Irgl – Laš, Nahodil, Skladaný – Holec, Jergl. Rozhodčí Horák, Hejduk – Frodl, Lučan Stadion ŠKOENERGO Aréna Návštěva 2611 diváků