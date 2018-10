SE SIMONOU: Patrik Bartošák u tatéra. Kdo odcházel (ne)potetovaný?

Fotbalisté Michal Kadlec, Daniel Holzer nebo Lukáš Droppa, hokejisté, ale i cyklisti a atleti. Ti všichni už tetovacím salonem Tattoo zone v Krnově prošli. „S klukama se znám už dlouho, dávno předtím než mě začali tetovat. Jsou to bývalí sousedé mého strýce Radka Bonka,“ prozradil Bartošák. Od svého prvního tetování nechodí nikam jinam než právě sem.

Během Simoniny návštěvy byl Bartošák zrovna uprostřed tetování v oblasti lokte. „Tam to bolí, okolo to není špatné. Když ale zajede na kost, tak to člověk cítí. Pro krásu se ale musí trpět,“ usmíval se 25letý brankář. A proč zrovna mezoamerický bůh s podobou opeřeného hada? „Tuhle tématiku si nechávám tetovat už delší dobu, ať už je to nějaká egyptská bohyně nebo Orion,“ dodal.

Nechala se potetovat i Simona? Podívejte se sami:

