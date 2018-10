Roth slaví návrat. Je dobře, že jsme nespadli do díry, ulevil si třinecký bek

Video k článku 720p 360p REKLAMA SESTŘIH: Třinec - Mladá Boleslav 4:1. Oceláři obrali Bruslaře o všechny body, dva góly dal Adamský VŠECHNA VIDEA ZDE

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 05:52. Adamský, 08:15. Martin Růžička, 44:08. M. Doudera, 57:35. Adamský Hosté: 31:06. Vondrka Sestavy Domácí: Hrubec (L. Daneček) – Gernát, Krajíček (C), Galvinš, D. Musil, M. Doudera, Roth – Roberts Bukarts, Marcinko, Martin Růžička (A) – Adamský (A), Polanský, Svačina – Dravecký, Werek, Hrňa – Chmielewski, M. Kovařčík, Cienciala – O. Kovařčík. Hosté: Krošelj (Kantor) – Hanzlík (A), Kurka, Kotvan, Bernad, Němeček, Pláněk, T. Voráček – Šťastný, Klepiš (A), Skalický – Pacovský, T. Knotek, Vondrka (C) – Látal, P. Musil, Orsava – Pabiška, Najman, Martin Procházka. Rozhodčí Horák, Šír – Gebauer, Špringl Stadion WERK ARENA, Třinec (kapacita: 5 400)

Jak to šlo?

„Je to složitý. Nehrál jsem dlouhou dobu. Člověk může trénovat, jak chce a zápas je pak stejně něco jiného. Potřebujete hrát a hrát. Jen takto se do toho dostanete. Jsem rád za to, že doba léčení byla nějakých sedm osm týdnů. Doufám, že už je to za mnou a budu se snažit užít si každé utkání. Hraju, takže už je noha stoprocentně v pořádku.“

Co tomu chybí na ledě po tak dlouhé pauze? Správný timing?

„Víceméně všechno. A zrovna je Boleslav bruslivý mančaft, hraje přímočarý hokej. Jak říkáte, chybí timing, lehkost a jednoduchost.“

Za jak dlouho budete sám se sebou spokojený?

„Doufám, že za dva, tři, čtyři zápasy. Může to trvat déle. Ale já doufám, že zápas od zápasu se budu cítit líp a moje výkony půjdou nahoru. Absencí jsme měli hodně. Máte to na začátku nějak poskládané, a i když vypadne jen jeden hráč, zásah do týmu to je. Ať chcete nebo ne. Naštěstí nám soupeři neutekli o moc. Je dobře, že jsme nespadli do nějaké díry. Teď se můžeme soustředit na sebe. A sbírat body.“

Během vaší absence posílili obranu Gernát s Galvinšem. Vnímáte větší konkurenci v obraně?

„Stoprocentně. Oba zapadli, podávají stabilní výkony. Konkurence je dobrá. Je to o nás ostatních, abychom do toho šlápli a byli lepší.“

