Lukeš připravil Hüblovi jediný gól. Byl to boj až do konce, řekl

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 31:04. V. Hübl Hosté: Sestavy Domácí: Janus (Hanuljak) – Hunkes, Suchánek, Sörvik, Baránek, Romančík, Ščotka, Strejček – Petružálek (A), V. Hübl (A), F. Lukeš – Myšák, Gerhát, Trávníček (C) – Válek, J. Mikúš, Řehoř – Jurčík, M. Hanzl, Matoušek. Hosté: Bartošák (Dolejš) – Výtisk (C), D. Krenželok, Hrbas, Baranka, Šidlík, Černý – Dej, Lev (A), Schleiss – D. Květoň, O. Roman, Tybor – Kucsera, Š. Stránský, P. Zdráhal – Szturc (A), Pytlík, Baláž. Rozhodčí Hodek, Hradil – Frodl, Komárek Stadion ZS I.Hlinky Litvínov Návštěva 5 011 diváků

Situace před jednou brankou při přesilovce Vítkovic vypadala trochu nepřehledně. Jak jste ji vnímal vy?

„Viděl jsem Hrbase, otočil se čelem ke mně. Šel jsem na něj, chtěl mi udělat kličku. Nevím, jestli jsem ho podrazil, ale nějak zaškobrtnul, druhý hráč (Kucsera) taky spadnul a já už si jen vzal puk a poslal ho Vantovi.“

Viktor Hübl se vám ukázal ve volném prostoru, bylo tohle už automatické? Funguje to tak mezi vámi i na dálku?

„Měl jsem docela dost času, takže jsem se s pukem otočil, podíval se a viděl ho tam. Tak jsem mu to hodil. Není těžké mu to dát...“

Nejtěsnějším výsledkem zápas taky skončil...

„Bude to i tím, že oba týmy dobře bruslily. Na obou stranách taky stáli dobří gólmani, byl to boj až do konce. Jaro (Janus) výborně chytá, když si vytvořili nějakou šanci, tak to měl. Byla tam i tyčka, na jejich straně rovněž. Nicméně i oni mají vynikajícího brankáře, nejlepšího v lize. Takže se střetly dva týmy, kterým je těžké dát gól. I proto to bylo tak těsné.“

Litvínov ovšem obecně moc gólů nedává, za posledních devět utkání nevstřelil v zápase víc než dvě branky. Ale pětkrát jste z toho vyhráli. Je hodně důležité, že i takové duely dokážete ubojovat?

„Bereme jakoukoli výhru. Musím pochválit tým, jak hraje do obrany. A Jara, o němž jsem už mluvil. Ten nás drží, proto taky vyhráváme, i když gólů nepadne moc.“

A pokud jsou, tak to zase zůstává na vás a Viktoru Hüblovi. Co vy na to?

„Ale šance mely i jiné lajny a nedaly. Je jedno, kdo ty branky dá. Hlavní je, že jsme vyhráli. I když pouze na jeden gól.“

Vrátí vás taková vítězství tam, kde jste byli začátkem sezony?

„Samozřejmě. Vrátili jsme se k poctivému hokeji, který nás zdobil osm nebo devět zápasů. Takže věřím, že ano. Důležité je, že jsme začali vyhrávat.“

