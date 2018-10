Skvělý Sedláček dotlačil Berany k výhře v Třinci: Možná si i zasloužili vyhrát oni

Video k článku 720p 360p REKLAMA SESTŘIH: Třinec - Zlín 1:2sn. O výhru se v samostatných nájezdech postaral Kulda VŠECHNA VIDEA ZDE

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 47:02. Werek Hosté: 05:31. Řezníček, . E. Kulda Sestavy Domácí: Hrubec (L. Daneček) – Gernát, Adámek, D. Musil, Galvinš, M. Doudera, Roth – Roberts Bukarts, Marcinko (A), Martin Růžička (A) – Adamský (C), Polanský, Svačina – Dravecký, Werek, Hrňa – Chmielewski, M. Kovařčík, Cienciala – O. Kovařčík. Hosté: J. Sedláček (Štůrala) – Freibergs, Ferenc, Gazda, Řezníček, Valenta, Nosek (A), Zbořil – Kubiš (C), Fořt, J. Ondráček (A) – Herman, Honejsek, Šlahař – E. Kulda, Fryšara, Okál – Poletín, P. Sedláček, Popelka. Rozhodčí Hradil, Obadal – Hanzlík, Rampír Stadion WERK ARENA, Třinec (kapacita: 5 400)

Třinec jste porazili podruhé sezoně a opět jste ukázali, že se vám na Oceláře daří. Sedí vám?

„Neřekl bych, že to je nějaká série proti Třinci, ale daří se nám a zatím to vychází. Doufám, že bude i dál. Jen dobře, že jsme získali body. Ale speciální systém nemáme, pořád hrajeme to samé. Snažíme se hrát aktivně, i když Třinec hrál dnes výborně a moc se nám aktivní hra nedařila. Ale jinak se snažíme hrát jako každý jiný zápas.“

Zachytal jste si znovu hodně, statistici vám napočítali 37 zákroků...

„Jo, byl to těžký zápas pro mě, i celý tým. Třinec hrál dobře, zasloužil si možná i vyhrát. Ale my taky byli kolikrát lepší a prohráli jsme.“

Byl to těžký zápas i pro vás?

„Byl, jsem strašně rád za body, pro nás jsou zlaté. Doufám, že tak budeme pokračovat.“

V nájezdech byli vaši čtyři střelci stoprocentní. Co na jejich úspěšnost říkáte?

„Jsem rád, je to loterie. Sice je to fráze, ale v Brně jsme nedali ani jeden nájezd z pěti. Jsem rád, že teď to kluci vynahradili.“

Za stavu 0:1 jste chytil i trestné střílení Martina Růžičky. Čekal jste, co udělá?

„Nevěděl jsem, co udělá, už si ho moc nepamatuju, nějaký čas jsem tady nebyl. Prostě mi to vstřelil do betonů. Snažil jsem se to jen ustát a vychytat. Povedlo se. V nájezdech pak třeba já udělal proti němu pohyb dřív a on toho využil.“

