Bílý Tygr Lenc: Popravily náš školácké chyby, důvod k panice ale není

Video k článku 720p 360p REKLAMA Liberec - Sparta: Je rozhodnuto! Forman propálil Willa a zařídil bod navíc pro sparťany VŠECHNA VIDEA ZDE

Ztratili jste skvěle rozehraný zápas. Nálada v kabině teď asi není nejlepší, co?

„To rozhodně není. Prohospodařili jsme nejprve náskok 3:0 a poté 4:2, nemůžeme se usmívat. Tohle by se nám rozhodně nemělo stávat a musíme se z toho do příštích zápasů poučit. Takto dobře rozehrané zápasy zkrátka musíme dotáhnout do zdárného konce a získávat body. Pro nás je to vzhledem k průběhu utkání určitě velká ztráta.“

Co za obratem Sparty vidíte? Přestali jste hrát?

„Sparta už neměla co ztratit. Začali po nás chodit daleko agresivněji, zjednodušili hru a vytvořili si šance. I přesto si myslím, že jsme si s tím měli poradit daleko lépe, pokud chceme vyhrávat těžké zápasy.“

Popravili vás hlavně individuální chyby.

„Udělali jsme nějaké, to se bohužel stává. Já jsem určitě mohl situaci před čtvrtým gólem soupeře vyřešit lépe. Vyhazoval jsem puk bekhendem, ale nebylo to dobré rozhodnutí, jelikož jsem byl hluboko v našem pásmu. Byla to školácká chyba, měl jsem spíše s kotoučem vybruslit. Sparta toho dokázala využít a potrestala nás za to.“

Před nedělním utkáním v Plzni jste se mohli dobře naladit, takhle máte v zádech druhou porážku v řadě. Je to komplikace i z tohohle pohledu?„Je to určitě škoda, mohli jsme být trochu na koni a zítra by se nám hrálo uvolněněji. Na druhou stranu nás ani takováto prohra nesmí srazit na kolena. Občas je lepší se k takovýmto zápasům vůbec nevracet. Teď je potřeba dobře zregenerovat, a hlavně musíme jít do zítřejšího zápasu s čistou hlavou.“

Pořád jste ale na čele tabulky. Jedna výhra a jste zpátky.

„Přesně tak. Nějaké body už máme nahrané, takže není důvod k panice a být v křeči. Nehrajeme špatně, gólů také dáváme hodně. Jen je třeba zapracovat na tom, abychom jich tolik nedostávali. Pokud navážeme na dnešní první třetinu a budeme tak hrát po celý zápas, tak věřím, že budeme úspěšní.“

SESTŘIH: Liberec - Sparta 4:5pp. Drama až do konce! Vyrovnal Říčka, rozhodl Forman 720p 360p REKLAMA

Liberec - Sparta: Tygři využívají přesilovku, Lenc navýšil vedení domácích na 2:0 720p 360p REKLAMA

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 00:43. Redenbach, 11:44. Lenc, 12:15. Valský, 21:41. M. Kvapil Hosté: 14:51. Říčka, 17:58. Tomáš Dvořák, 52:12. Pech, 56:22. Říčka, 61:25. Forman Sestavy Domácí: Will (Schwarz) – Doherty, Šmíd (A), T. Hanousek, Derner, Havlín, Ševc, Maier – Valský, Redenbach, Ordoš – Lenc, L. Hudáček, M. Kvapil – Teplý, P. Jelínek (C), L. Krenželok – D. Špaček, Lakatoš, M. Zachar. Hosté: Machovský (Honzík) – Delisle, Gregorc, Kalina, Blain, Tomáš Dvořák, Košťálek, T. Pavelka – Kudrna, P. Vrána (C), Buchtele – Jarůšek, Sill, Říčka – Forman (A), Pech (A), Kumstát – Beran, Černoch, Smejkal. Rozhodčí Kova, Hejduk – Ondráček, Špůr Stadion Home Credit Arena, Liberec Návštěva 7 119 diváků