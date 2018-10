Mountfield vybral kapitána. Graňák střídá Koukala, pykajícího za zkrat

Běžela 56. minuta vyhecované nedělní partie Hradce Králové se Spartou, domácí zkoušeli ztracený dvougólový náskok nabýt zpět vítěznou třetí trefou. Místo toho přišel Koukalův odchod pod sprchy za nešetrný zákrok na obránce Tomáše Dvořáka. Ten Koukalovi sevřel nohu, načež hradecký lídr se dostal do nekomfortní pozice, bál se o své koleno. A poté v emocích jednal, Dvořáka dvakrát vztekle sekl.

Od sudích nafasoval pětiminutový trest a postih do konce utkání. Pražané přesilovku využili a dokonali obrat na 3:2. A případ Koukalovy mačety se naplno rozjel. „Je nám, jedno, kdo má kolik titulů, budujeme nový tým a vychováváme mladé hráče. Chceme, aby měli za kapitána vzor. Věřím, že Dominik Graňák takový bude. Na jeho jménu se shodli jak hráči, trenéři, tak i vedení. Domino je vedle Petra Koukala nejzkušenějším hráčem týmu, dokáže říci k věci svůj názor. Svým přístupem a výkony odpovídá tomu, proč si ho prakticky všichni zvolili,“ sdělil pro iSport.cz Jaroslav Bednář, sportovní manažer Mountfieldu HK.

Bednář věří, že Koukalovi klubový tah prospěje. „Po špatném začátku sezony, který Kouky má, jsme se rozhodli mu trochu odlehčit povinnosti. Věříme, že to Koukyho nabudí, půjde herně nahoru a bude podávat takové výkony, jaké se od něj očekávají. Je to čistě pomoc Petrovi, aby se vrátil zpátky do starých Koukalovských časů.“

Mistr světa z roku 2010 vyfasoval od disciplinární komise stopku na dvě utkání, nezahraje si dnes v Chomutově a v pátek doma proti Zlínu.