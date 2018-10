Kubiš po prvním hattricku: Asi těžko to projedu, smál se zlínský dříč

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 13:30. Kubiš, 21:54. J. Ondráček, 26:26. Nosek, 39:14. Kubiš, 53:16. Kubiš Hosté: 25:50. Trávníček, 38:37. Petružálek Sestavy Domácí: J. Sedláček (Štůrala) – Freibergs, Řezníček, Valenta, Nosek (A), Žižka (C), Gazda, Ferenc – Kubiš (A), Fořt, J. Ondráček – Herman, Honejsek, Šlahař – E. Kulda, Fryšara, Okál – Poletín, P. Sedláček, Popelka. Hosté: Janus (41. Hanuljak) – Baránek, Sörvik, Suchánek, Romančík, Ščotka (A), Strejček, Březák – M. Hanzl, J. Mikúš, Petružálek – F. Lukeš, V. Hübl (A), Válek – Trávníček (C), Gerhát, Jurčík – Matoušek, Řehoř, Jícha. Rozhodčí Robin Šír, Jan Hribik – Radek Špringl, Rudolf Tošenovjan Stadion Zimní stadion Luďka Čajky Návštěva 3291 diváků

Jako byste hattricku skoro nevěřil…

„Nejsem hráč, který by dával pravidelně góly. Určitě mi to udělalo radost. Třetí gól byl u mě trochu navíc. V lajně jsme si sedli a teď to tam padalo. Hodně o tom mluvíme, jsme na stejné vlně. Nikdo z nás není extra hokejista. Snažíme se hrát poctivou hru a občas se to tam odrazí jako dnes. Tyhle tři body jsou strašně důležité. Šli jsme si za tím.“

Ty vaše góly byly podobné, střely do odkryté brány.

„Asi těžko to projedu, ne? (úsměv) Už mě tady znáte. Buď mě to trefí anebo mi to takto kluci nachystají. Teď to tam padlo. Už při prvním střídání jsem dal tyčku. Z toho jsem byl takový nešťastný. Ale počkal jsem si na další šance a naštěstí jsme vyhráli. Martin Kotásek (vedoucí mužstva) mi před utkáním říkal, že dám hattrick.“

K velkému večeru vám pomohl hlavně nahrávač Tomáš Fořt. Co říkáte na jeho výkon?

„Jezdil jsem za ním a ptal se ho, jestli náhodou není tvořivý centr. My jsme takoví buldoci. Říkám mu: Ty to hraješ na Lešouna (Petra Lešku) nebo co?“

Dařilo se i obráncům. David Nosek skóroval tečí u brankoviště. Nezvyklé, co?

„Nemyslím si. David je dobrý bruslař, de facto další útočník. Motá se u nás i u nich před bránou. Je to moderní hokejista. Bek by měl takto hrát.“

