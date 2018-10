Hradecký boss Schön o Koukalovi: Byl jsem v šoku, bylo to zbabělé

Běžela 56. minuta vyhecované partie Hradce Králové se Spartou, domácí zkoušeli ztracený dvougólový náskok nabýt zpět vítěznou třetí trefou. Místo toho Koukalův odchod pod sprchy způsobil pětiminutovou šanci na vítězný gól pro Pražany. Ti nabídku využili a Hradci zůstalo v dlaních prázdno (2:3). Po pátečním nepovedeném derby s Pardubicemi (4:6) další těžká rána na solar. A případ Koukalovy mačety se naplno rozjel.

Brzy po nedělním zápase se po stadionu začalo spekulovat, že to Koukal odnese odebráním céčka. Stalo se. Stojíte si za tímto krokem i s odstupem několika desítek hodin?

„Byl jsem to já, kdo to celé jasně inicioval už minutu po Koukalově zákroku. V televizi jsem Petrův úlet viděl i z opakovaného záběru. Upřímně přiznávám, že jsem byl v šoku a naprosto znechucen. Tyhle věci do sportu nepatří. Víte, kdyby to provedl dvacetiletý kluk, u něj bych to překousnul, pochopil bych, že mu ujedou nervy. Ale on je starej mazák, bývalý kapitán reprezentace, mistr světa, a zachová se takovýmto způsobem? Nezlobte se na mě, pro mě je to zcela neakceptovatelné. V životě jsem nic podobného neviděl. Odebrání céčka na rozdíl od vyjádření Jardy Bednáře (sportovního manažera) za trest považuji. Doufám, že to tak Petr Koukal vnímá, jinak by postih neměl smysl.“

Jisté polehčující okolnosti jste v potaz nebrali? Například nepotrestané svírání sparťana Dvořáka s vysvětlením Koukala, že se v panice bál o koleno?

„To bych právě akceptoval u dvacetiletého kluka, ale ne u hráče jako je on. Právě Petr Koukal ve chvíli, kdy Sparta krátce předtím srovnala na 2:2, měl zachovat chladnou hlavu, upozornit na to, že je faulován, a mohli jsme hrát přesilovku my. A ne že nesmyslným způsobem oslabí tým a tím v podstatě zaviní naši prohru. Bez toho to bylo pořád hratelné na tři nebo dva body.“

Koukalovy výkony v první čtvrtině základní části nebyly podle očekávání (celkem má bilanci 2+3 v 15 zápasech), je částečně postihován i za ně?

„Je pravdou, že od Petra očekáváme víc, já tedy určitě. Na druhou stranu, zásadním impulsem k odebrání céčka bylo naprosto nepřiměřené, nesportovní a zbabělé chování. Jinak to označit nemůžu. Vždyť si počínal jako dřevorubec. Toho kluka mohl i zabít.“

Věříte výchovné facce, která Koukala nakopne k lepším výkonům?

„Tenhle případ není zrovna o tom, že bych ho chtěl vychovávat. Já ho chtěl potrestat. Zda mu to pomůže? Já mu do hlavy nevidím. Každopádně doufám, že má sebereflexi a že si uvědomí, že tady překročil všechny mantinely a pravidla. Znovu opakuji, od Petra Koukala to byl zcela neakceptovatelný počin.“

Jak přesně se rodila volba nástupce, jímž se stal Dominik Graňák?

„Jardovi Bednářovi jsem v tomto dal volnou ruku. Bylo mi řečeno, že Graňák je nyní nejvhodnější volbou, kterou jsem také odsouhlasil.“

Hodně vás naštval poslední nulový víkend při derby s Pardubicemi a šlágrem s pražskou Spartou?

„Takhle… Já jsem na začátku sezony všem slíbil mou trpělivost. Z výkonů našich kluků v první čtvrtině jsem byl mile překvapen. Bylo mi jasné, že časem krize přijde. Mrzí mě, že přišla zrovna teď při derby a se Spartou. Nejsem na hráče naštvaný, jen mě to mrzí. Po druhé třetině pátečního zápasu jsem sešel dolů do kabiny, abych hráče podpořil. Také jsem jim řekl, že se prohrát může, ale co jim neodpustím já a sedm tisíc lidí na stadionu, pokud se ve třetí třetině o výsledek neporvou. Což oni udělali a dali tři góly. Derby nakonec nebyla ostuda, kluci to po špatných dvou třetinách odmakali. Se Spartou jsme byli hodně blízko, ale vedle již zmíněné skutečnosti se projevila i nezkušenost našeho převážně velmi mladého kádru. Je to škoda. Samozřejmě musíme začít vozit více bodů z venku, až na poslední dva zápasy zatím excelujeme jen doma.“

Očima Jaroslava Bednáře, sportovního manažera Mountfield HK „Po špatném začátku sezony, který Kouky (Petr Koukal ) má, jsme se rozhodli mu trochu odlehčit povinnosti. Věříme, že to Koukyho nabudí, půjde herně nahoru a bude podávat takové výkony, jaké se od něj očekávají. Je to čistě pomoc Petrovi, aby se vrátil zpátky do starých koukalovských časů. U nás je jedno, jestli jde o Petra Koukala , Lukáše Vopelku nebo Radka Pavlíka, táhneme za jeden provaz. Je nám jedno, kdo má kolik titulů, budujeme nový tým a vychováváme mladé hráče. Chceme, aby měli kapitána za vzor. Věřím, že Dominik Graňák takový bude. Na jeho jménu se shodli jak hráči, trenéři, tak i vedení. Domino je vedle Petra Koukala nejzkušenějším hráčem týmu, dokáže říci k věci svůj názor. Svým přístupem a výkony odpovídá tomu, proč si ho prakticky všichni zvolili.“