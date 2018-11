Roman řádil na Spartě: dva góly i vlastňák. Zápas se musel líbit, říká

V podstatě skóroval třikrát. Vedle toho, že zkušený střelec Ondřej Roman otevřel skóre a později rozhodl utkání se Spartou, nechtěně také pomohl sparťanovi Lukáši Pechovi k jedině trefě domácích. Puk, který po akci tahouna Pražanů zpoza brány mířil na gólmana Patrika Bartošáka, rodák z Ostravy se smůlou doklepl za brankovou čáru. Bývalý reprezentant svojí chybu za necelých deset minut napravil a zařídil výběru kouče Jakuba Petra důležité body.

Předpokládám, že si hodně ceníte tří bodů získaných na ledě lídra extraligy, viďte?

„Určitě. Proti prvnímu týmu, navíc proti Spartě jsou ty body hodně cenné. Myslím, že zápas se musel líbit i divákům. Bylo to tvrdé utkání. Padly góly pěkné i nepěkné, ale my tři body rozhodně bereme.“

Jaké byly podle vás ty nepěkné góly?

„Jeden, který jsem dal Spartě a pak ten druhý, které jsem poslal do vlastní brány. Jak to tam Pecháček (Lukáš Pech) střílel zpoza brány, tak jsem si to tam víceméně hodil sám.“

Sparta - Vítkovice: A znovu on! Roman vstřelil druhý gól hostů, 1:2 720p 360p REKLAMA

Nicméně jste to napravil vítězným gólem…

„Nejdřív jsem tam viděl někoho z našich, tak jsem chtěl nahrát. Jenomže se to odrazilo od brusle jednoho ze soupeřových obránců a gólman to pak ani neviděl.“

Měli jste před startem utkání v hlavách, že budete hrát s „mistry obratů“, kteří i za stavu 0:3 dokáží otočit zápas ve svůj prospěch?

„Rozebírali jsme to na poradě před zápasem. Věděli jsme, že si musíme dávat pozor, kdybychom náhodou vedli. (směje se) Sparťané pak hrají hodně na riziko. V předchozích zápasech jim to vyhovovalo, ale my jsme ukázali, že těsné výsledky umíme hrát. Když většinou vedeme, tak se nám to povede dotáhnout do vítězného konce.“

V první minutě utkání měla Sparta velký tlak. Bylo hodně důležité, že jste to přečkali a z protiútoku vzápětí skórovali?

„To bylo hodně důležité. Věděli jsme, že jsou v laufu a vlítnou na nás. Naštěstí jsme to ustáli a dali první gól. Řekl bych, že pak jsme ze hry těžili více my.“

Proti Spartě se Vítkovicím v posledních letech daří. Čím to podle vás je?

„Řekl bych, že nám více vyhovují týmy, které hrají hokej. Když hrajeme proti nějakým nehokejovým týmům, tak je to taková sekaná. Proti mančaftům jako je Kometa, nebo Sparta se nám ale hraje dobře. V tom jsme silní. Mně osobně vyhovuje víc, když se hraje hokej, nevyhazují se pouze puky a nedohrávají se všechny možné souboje.“

V kabině Vítkovic proběhla menší střevní viróza. Jak jste s tím bojoval?

„Měl jsem teplotu a menší zimnici. Proti Pardubicím jsem se úplně necítil. Nicméně kluci, kteří nahradili některé marody, to zvládli dobře. Se Spartou už jsme ale hráli ve víceméně plně možné sestavě. Už jsem se cítil dobře. Byl jsem plný sil. Cítil jsem se dobře. Možná tomu pomohli ty dva góly.“ (usmívá se)

SESTŘIH: Sparta - Vítkovice 1:4. Hosté vyhráli i s virózou, řádil Roman 720p 360p REKLAMA

Sparta - Vítkovice: Zákrok roku?! Bartošák v tutovce vychytal Kumstáta 720p 360p REKLAMA

Sparta - Vítkovice: Je vyrovnáno! Pech nahodil puk do brankoviště a Roman si ho srazil do vlastní branky, 1:1 720p 360p REKLAMA

Sparta - Vítkovice: Rukavice dolů! Květoň najel do Machovského, Košťálek se do něj pustil Video patří k placenému obsahu Vybrat předplatné Už mám předplatné přihlásit se Podmínky předplatného

Sparta - Vítkovice: Domácí obrana zaváhala a Roman vstřelil první gól hostů, 0:1 720p 360p REKLAMA

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 24:38. Pech Hosté: 01:55. O. Roman, 33:13. O. Roman, 48:10. Tybor, 55:39. Szturc Sestavy Domácí: Machovský (Honzík) – Gregorc, Delisle, Blain, Kalina, Košťálek, Tomáš Dvořák, T. Pavelka – Buchtele, P. Vrána (C), Kudrna – Říčka, Sill, Jarůšek – Kumstát, Pech (A), Forman (A) – Pšenička, Smejkal, Beran. Hosté: Bartošák (Dolejš) – Výtisk (C), D. Krenželok, Hrbas, Baranka, Šidlík, Černý – Dej, Lev (A), Schleiss – D. Květoň, O. Roman, Tybor – Szturc (A), Š. Stránský, P. Zdráhal – Toman, Pytlík, Baláž. Rozhodčí Jeřábek, Pešina – Brejcha, Jelínek. Stadion O2 arena, Praha 9 (Libeň) Návštěva 7 132 diváků