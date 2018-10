Rvačka mezi strašidly! Tohle si nikdo dovolovat nebude, říká Košťálek

Tu batman, tam děsivý klaun, vedle pak kostlivec. V zápasové pozvánce volala Sparta diváky do O2 areny na nejtemnější zápas sezony. A její hráči jakoby to chtěli na ledě do puntíku splnit. Pražané speciální halloweenské utkání nezvládli. Vítkovicím dali jediný gól a prohráli 1:4. „Byl to vážně strašidelný večer. Musíme zapracovat na našich vlažných startech,“ štvalo domácího obránce Jana Košťalka. Tým nenakopla ani jeho rvačka s Davidem Květoněm.