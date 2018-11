SUPER produktivní obránce Schaus se vrací do Česka, získá ho Kometa?

Byl jedním z mála pozitiv na sezoně, která pro Pardubice málem skončila tragicky. Nicholas Schaus posbíral v základní části 36 kanadských bodů, dalších deset přidal v baráží a pomohl odvrátit pád Dynama do první ligy.

Pak se však rozhodl vyzkoušet další zahraniční angažmá. Po Norsku, Německu, Rakousku a Česku zamířil do KHL, kde prošel hned třemi zeměmi. V průběhu minulé sezony přestoupil z ruského Magnitogorsku do čínského Kunlunu, tu aktuální začal ve Slovanu Bratislava.

Vedení slovenského klubu se s ním však po deseti zápasech rozloučilo. Na začátku října Slovan umístilo Schause na listinu volných hráčů, odezva ostatních klubů však byla nulová.

Nyní se schyluje k jeho návratu do Česka, podle informací iSport.cz má o služby amerického beka zájem brněnská Kometa. Mistr nasadil v aktuální sezoně do hry jediného obránce praváka, Ondřeje Němce. Druhým by měl být nově Schaus.

Ten by měl kromě plnění defenzivních povinností pomoct také při hře dopředu. Podporu útoku mají v brněnské obraně na starost především Ondřej Němec s Janem Štenclem, po letním odchodu Jakuba Krejčíka do Finska by se však obhájci Masarykova poháru podobný hráč hodil.

Kometa se momentálně drží na pátém místě extraligové tabulky s pětibodovou ztrátou na první příčku. Pokud se informace potvrdí a 32letý obránce posílí kádr mistra, může se těšit na zajímavý debut. Hned první zápas po reprezentační přestávce sehraje Kometa proti Pardubicím, kde Schaus působil v sezoně 2016-17.

V Brně aktuálně působí další dva hráči ze Severní Ameriky. Vedle Petera Muellera, který nasbíral ve dvanácti utkáních čtrnáct bodů, obléká modrobílý dres také Alexandre Mallet, který se se Schausem potkal již v Pardubicích.

