Růžička o Kvapilově pohodě: Vím jak se cítí, taky jsem to zažil

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 23:08. Chmielewski, 27:15. Gernát, 31:02. Svačina, 35:18. Svačina, 47:40. Hrňa Hosté: 00:40. M. Kvapil, 16:16. M. Kvapil, 40:39. Ševc Sestavy Domácí: Hrubec (Kváča) – Gernát, Matyáš, Galvinš, D. Musil, M. Doudera, Roth, Adámek – Roberts Bukarts, Marcinko (A), Martin Růžička (A) – Adamský (C), Polanský, Svačina – Dravecký, Werek, Hrňa – Chmielewski, Cienciala, O. Kovařčík. Hosté: Will (Schwarz) – Šmíd (A), Doherty, Derner, T. Hanousek, Ševc, Havlín, Maier – M. Zachar, Redenbach, Valský – M. Kvapil, L. Hudáček, Lenc – L. Krenželok, P. Jelínek (C), Teplý – Ordoš, J. Vlach, Lakatoš. Rozhodčí Bejček, Hribik – Tošenovjan, Hlavatý Stadion WERK ARENA, Třinec (kapacita: 5 400)

Marek Kvapil se v 17. kole posunul na 28 bodů (11+17). Pokud pekelné tempo vydrží, může atakovat i rekord Martina Růžičky ze základní části 2012/13. Třinecký snajpr tehdy nasbíral 83 bodů (40+43). „Hraje výborně. Vím jak se cítí, protože jsem to zažil taky,“ pousmál se Růžička.

Po první třetině jste s lídrem soutěže prohrávali 0:2, ve druhé jste dali čtyři góly a otočili skóre. Byla to vaše nejlepší třetina v sezoně?

„Jedna z nejlepších určitě. Po první třetině to s námi nevypadalo dobře. Ve druhé jsme ukázali charakter. Vyhrát třetinu 4:0 proti nejlepšímu týmu v lize je nádherný. To rozhodlo zápas.“

Co říkáte na Kvapilovu herní pohodu?

„Hraje výborně. Vím jak se cítí, protože jsem to zažil taky. Puky se k vám odráží, všechno je jakoby zpomalené, řečeno v uvozovkách. On hraje famózně, dovolí si. Přeju mu, ať mu to vydrží.“

První gól dal Kvapil po 40 vteřinách nahozením od modré. Je to ukázka, že když je hráč v laufu a v pohodě, tak mu tam spadne vše?

„Přesně tak. Když se takhle daří, tak každá střela smrdí. A tahle byla i gólová, lepí mu to.“

Vy jste měl v rekordní sezoně po 17 zápasech 33 bodů (21+12), může Kvapil atakovat váš rekord 83 bodů?

„Určitě to atakovat může. I mu přeju, aby takhle pokračoval. Není to jednoduché. Musí zůstat zdravý, musí zůstat v pohodě, v jaké je. Budou se na něj soupeři víc připravovat, musí si všechno sednout. Teď hraje výborně, když takhle bude pokračovat, má šanci na rekord.“

Určitě jste si právě ke Kvapilovi říkali, co a jak. Jaké byly pokyny po první třetině, kdy se trefil dvakrát?

„Jo, říkali jsme si něco, protože hráč v takové fazoně potřebuje trošku větší pozornost. Nakonec to myslím, až na ty dva góly, vyšlo. Důležité jsou tři body. Věděli jsme, že přes něj něco půjde, protože fazonu má, ale soustředili jsme se hlavně na sebe.“

Šest zápasů v řadě za sebou jste bodovali, pětkrát vyhráli. Sedá si tým?

„Jo. Jsme za to rádi, po tom začátku to nebylo jednoduché. Kluci byli trošku dole, jsem rád, že se to otočilo a jedeme všechny lajny.“

Co se z vašeho pohledu změnilo?

„Sedlo si to, vrátili se kluci z marodky, začali jsme hrát. Zranění nejsou příjemná, zasahují do týmu. Vymlouvat se na to nemůžeme, ale jsem rád, že si to už sedá. Do ideálu to má ještě daleko, ale takový zápas jako dnes nám určitě pomůže.“

