Strapáč hattrickem uťal dvě černé série. Splašily se mi ruce, smál se

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 46:17. Strapáč, 53:12. Strapáč, 59:44. Strapáč Hosté: 07:10. Cibulskis Sestavy Domácí: Konrád (Lukáš) – J. Galvas, Ondrušek, Škůrek, Švrček, Dujsík, Jaroměřský, Staněk – Irgl, Kolouch, Strapáč – V. Tomeček, J. Knotek, Ostřížek – Jergl, Nahodil, Burian – Holec, Skladaný, Laš. Hosté: Maxwell (J. Pavelka) – Zámorský, Linhart, Cibulskis, Graňák, F. Pavlík, Rosandić, Piché – Vincour, Koukal, Rákos – R. Pavlík, Cingel, Vopelka – Miškář, Bičevskis, M. Chalupa – Bezúch, Dragoun, Karabáček. Rozhodčí Šír, Úlehla, – Lučan, Hanzlík, Stadion Zimní stadion Olomouc

Že by procitnutí střelce?

„Vypadá to tak! Konečně mi to tam napadalo, protože to čekání bylo dlouhé. Jsem za to rád, ale ještě radši jsem za to, že jsme uťali sérii čtyř porážek a před pauzou konečně zvítězili. Je to povzbuzení do další práce.“

Když se nedaří vymetat víka, tak je důležité aspoň umět nastavit hokejku, že?

„Přesně tak. Bylo to sice se štěstím, ale říkali jsme si, že musíme chodit víc do brány. Dneska to trefilo mě, příští zápas to zase třeba trefí někoho jiného.“

Cvičíte teče?

„To bych neřekl, moc si nepamatuju, že bych z tečí dával góly. Předtím jsme měli problémy, protože jsme byli nedůrazní, na tom jsme pracovali.“

Třetí gól do prázdné, kterému předcházela parádní stahovačka, jste si hodně vychutnal...

„Je pravda, že když jsem šel na led, trochu jsem na hattrick myslel. Hlavně jsem si ale říkal, abych to nějak zbrkle neodhodil. Vyplynulo z toho, že se mi trošku splašily ruce.“ (usmívá se)

Není obvyklé, abyste zrovna vy na první gól sezony čekal až do listopadu. Byl jste nervózní?

„Nebudu říkat, že jsem byl v klidu. Za ty dva roky, co jsem byl v Olomouci, mi tam nějaké góly padaly, ale letos zatím nic. Povedlo se mi to samé, co dřív ve Vítkovicích. To jsem taky čekal asi deset zápasů na gól a pak to na Spartě ukončil hattrickem. Tím neříkám, že musím vždycky dávat hattrick, ale rád pomůžu nějakým gólem.“ (usmívá se)

Pomohlo vám povýšení do první lajny, kde hrajete s bývalými Vítkovičáky Kolouchem a Irglem?

„Tak nějak jsme hráli i na konci minulé sezony, bohužel jsem byl na začátku nového ročníku zraněný a sestava byla změněná. Dost se to točilo, neměl jsem stabilní parťáky v útoku. Dneska se to poskládalo takhle, dali jsme góly, tak bych byl rád, kdyby si to sedlo a vydrželi jsme spolu co nejdéle. Všichni jsme hráli za Vítkovice, rozumíme si i mimo led, takže by to mohlo klapat.“

Druhým klíčem k úspěchu byl výkon brankáře Branislava Konráda, který vás celý zápas držel...

„Určitě, můžeme se na něj spolehnout. Držel nás a dával naději, že to můžeme zvrátit. Tentokrát jsme mu pomohli i my, když jsme blokovali střely, bojovali a vyhrávali osobní souboje. Týmový výkon a zasloužené tři body.“

A věřil jste, že duel otočíte? Mountfield vás dvě třetiny mačkal...

„Když jsme ubránili ty jejich přesilovky, doufal jsem, že by nás to mohlo nakopnout. Bylo to sice trochu rozhárané, ale semkli jsme se a každou třetinu jsme hráli lépe a lépe.“

Může být takhle vydřená výhra zlomem k lepšímu?

„Snad ano, protože poslední zápasy nám nevyšly. Tím, že jsme nedávali góly, tak jsme chtěli útočit a zapomínali jsme na zadní vrátka. Proto jsme dostávali laciné góly, které nás srážely. Tentokrát to sice nebylo tak pohledné, ale věřili jsme, že bojovností to zlomíme.“

Proběhlo tmelící pivko, o kterém po předchozím neúspěchu avizoval spoluhráč Vilém Burian?

„Ne, na to není čas. Možná něco bude v repre pauze... (směje se) Na druhou stranu není moc co slavit, protože jsme vyhráli po čtyřech prohrách. Je před námi ještě spousta práce. Byl bych rád v lepším středu tabulky, na což podle mě určitě máme. V přestávce zamakáme a potom na to vlítneme.“

