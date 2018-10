SE SIMONOU: Nedomlel ukázal šatnu Hradce. Kdo je hračička a kdo zeď?

Start prohlídky je u místa, kde jsou zaparkované betony, lapačka a vyrážečka. Řeč je o americkém brankáři Brandonu Maxwellovi. „To je teď naše zeď. Sezonu začal fantasticky a já to nechci porušit, takže mu nebudu na místo sedat ani sahat," vypráví pětadvacetiletý bek, který přišel do týmu před sezonou poté, co minulý rok vystřídal dresy pražské Sparty a Mladé Boleslavi.

Následují Petr Koukal, který v době natáčení byl ještě kapitánem (o toto privilegium přišel v pondělí poté, co byl vyloučen ve víkendovém utkání proti Spartě), obránce Dominik Graňák, kterého Nedomlel před lety pozoroval jako dvanáctiletý v pražské Slavii, kde hokejově vyrůstal a slovenský zadák tehdy hrával, útočník Lukáš Cingel a mnozí další.

Co se ještě dělo v šatně? Kdo je ubrečený a kdo je Chorvatem? Podívejte se sami: