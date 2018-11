Krupp k reprezentaci? Pro Němce je favoritem, ve Spartě by ale zůstal

Odchodem Marka Sturma skončilo tříleté období, jedno z nejúspěšnějších v historii německého hokeje, korunované senzačním ziskem stříbrných medailí na olympiádě v Koreji. Dohoda zněla, že výběr země povede ještě na Německém poháru. Na hledání nástupce času dost, dalším závazným termínem je až dubnová finální příprava před mistrovstvím světa.

Podle Bildu je favoritem číslo jedna na uvolněné místo 52letý Uwe Krupp, jenž kočíroval německý celek v letech 2005 až 2011, vrátil se s ním do elitní skupiny mistrovství světa a před osmi lety s ním postoupil do semifi nále. Deník Sport získal informaci, že německý svaz DEB už současného kouče Sparty kontaktoval. Pro Kruppa zůstává prioritou práce v pražském klubu, případná dohoda s německým svazem by se jeho působení v extralize víceméně nedotkla.

Bývalý skvělý obránce si v roli kouče získal vynikající renomé a uznání. Ačkoli při nástupu do Sparty ho v Česku všichni nevítali chlebem a solí a trenér českého týmu Miloš Říha označil hru, kterou pod ním Sparta předvádí, za příliš svázanou, pražský klub pod Kruppem po letech vládne extralize. Zahraniční kouč mužstvo během několika měsíců zocelil a změnil k nepoznání. Pod jeho dohledem se naučila Sparta vyhrávat, otáčet zápasy, vrátila se mezi nejužší špičku.

„Ve Spartě je úspěšný a mohl by zvládat najednou obě funkce. Jako bývalý trenér Kölner Haie a Eisbären Berlín dobře zná německé hráče. Někdejší vítěz Stanley Cupu má autoritu a je vynikající fachman,“ vypočítává nedělní Bild. Po Sturmovi by se tak na střídačku reprezentace postavila další známá tvář. Jako možné asistenty list uvádí Andrease Brockmanna (Kaufb euren) a Matta McIllvaina (Mnichov). Mezi kandidáty bývá uváděn taky další bývalý obránce Christian Ehrhoff, jenž v NHL strávil dvanáct sezon. Má silné charisma jako Sturm, ale nevlastní trenérskou licenci. Proto je spíš předurčen pro manažerskou funkci a spojence mezi reprezentací a německými hvězdami NHL.

To by podle Bildu mělo usnadnit přijetí trenérů z německé DEL, například ústeckého rodáka Pavla Grosse (Mannheim) nebo bývalého reprezentanta a někdejšího Kruppova asistenta Harolda Kreise (Düsseldorf). Oba jsou pod smlouvami s německými kluby, stejně jako Krupp ve Spartě. To je z hlediska reprezentace největší problém. Národní svaz ovšem s výběrem nového vládce střídačky nespěchá. „Nějakou dobu to potrvá. Nejsme pod časovým tlakem,“ uvedl jeho prezident Franz Reindl.