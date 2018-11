Extraligový POWER RANKING: Alles gute na Spartě, Piráti nabírají vodu

Tipsport extraliga dospěla do první reprezentační přestávky, po 17 kolech mají hráči čas na odpočinek. Co přinesl minulý týden? Oceláře z Třince po bídném startu zvedá kanadská posila Ethan Werek. Liberec může děkovat reprezentačnímu trenérovi Miloši Říhovi, že zbytku Evropy neukáže Marka Kvapila. A německý kouč Uwe Krupp by na Spartě mohl začít s kurzem „Alles gute“. Jak jsou na tom další týmy? Podívejte se v GALERII na formu týmů v posledním týdnu, jak je s nadsázkou okomentoval deník Sport.