Kašík jednal i se Zlínem: Kometa nešla odmítnout! Co řekl o Rusku?

Proč to v Chabarovsku nevyšlo?

„Těžko říct, máte spoustu stran, ze kterých se na to díváte. Když se podíváte na statistiky, tak ty nebyly dobré. Když se podíváte na to, proč byly statistiky takové, tak jsem byl v brance s těžkými soupeři. Ale to mě neomlouvá, chtěl jsem hrát velký hokej, a když chci být kvalitní, tak musím i se silnými soupeři podávat skvělé výkony.“

Co vám to angažmá dalo?

„Asi to, že nemám poslouchat řeči, které se dostávají z vedeni. Samozřejmě poslouchat, co říkají, ale soustředit se hlavně na hokej a dělat to, co mě zdobí. Neřešit věci okolo, jestli chytám špatně nebo dobře, jestli mě chtějí nebo ne. Určitě snad budu zkušenější a ještě lepší gólman.“

Naposledy jste chytal na začátku listopadu proti Petrohradu. To už jste věděl, že v Chabarovsku končíte?

„Jo, to už jsem chvilku věděl.“

Dvě třetiny jste držel čisté konto, cítil jste se psychicky uvolněný?

„Chytalo se mi určitě skvěle, byl jsem vyhlášen nejlepším hráčem zápasu, bylo to takové potěšení, když jsem nechytal, hodně jsem trénoval a připravoval se na další angažmá. Cítil jsem se skvěle, dodalo mi to energii do chytání.“

Jednal jste po konci v KHL i se Zlínem?

„Zlín patřil ke klubům, se kterými jsem byl v kontaktu. Tam to bylo složitější, teď chytá skvěle Kuba Sedláček, těžko říct, jak by to bylo reálné nebo nereálné, k tomu bych se ani nechtěl vyjadřovat. Kometa přišla s nabídkou, která se nemůže odmítnout. Je tady skvělá atmosféra, snad si tady užiju parádní hokej.“

Kdy budete moct nastoupit v Brně?

„To závisí na tom, jak budou v Rusku rychlí. Co jsem slyšel, tak za týden. Možná víc, možná míň, fakt netuším.“

Jak vás noví spoluhráči přivítali?

„Přišel jsem, se všemi jsem si podal ruku a pozdravil se s nimi. Pak jsem tam seděl a chvilku čekal na zátěžové testy, které musí mít každý hráč v extralize. Koukal jsem na hráče, kteří procházeli kabinou a jenom jsem si říkal, jak je tým silný. Tam šel jeden skvělý hráč za druhým, byl jsem nadšený.“

Když jste v roce 2014 získali titul se Zlínem proti Kometě, tak jste pak v rádiu vtipkoval, že máte podepsáno s Kometou. Připomněl vám to už někdo?

„Dnes se podíváme zpátky do minulosti na to, jak to bylo… Asi jsem tušil už před pěti lety, že na to jednou přijde. (směje se) To byly takové srandičky, bylo to čerstvě po titulu se Zlínem. Byla to taková sranda, člověk řekne spoustu takových srandiček. Když jsem se na to díval, tak mi to připadalo vytržené z kontextu, řešilo se to přímo po sezoně vzhledem k té následující. Nikdy jsem netvrdil, že bych jinde nepodepsal. Jak mě učil taťka: V hokejovém životě nikdy nevíš, kam se dostaneš, kde můžeš být. Ale musím říct, že jsem to video zaregistroval, nasmáli jsme se hodně.“

VIDEO: Podívejte se na slavný Kašíkův rozhovor





Četl jste reakce zlínských fanoušků na svůj podpis s Kometou?

„Určitě ano. Dal jsem si včera fotku na Instagram a píše strašně moc fanoušků. Spousta z nich mi to přeje, píšou úsměvné věci jako: Hodně štěstí, ale chceme být nad Kometou. Pak jsou lidi, kteří píší hodně škaredé věci, ale to jsou lidi, kteří do toho až tak nevidí. Mají na to právo, každý člověk má právo říct svůj názor. Já to na druhou stranu i chápu. Jsou to zarytí fanoušci Zlína, já jsem taky kluk ze Zlína, Zlín miluju jako město, ale hokej miluju mnohem víc a doufám, že rozhodnutí, jaké jsem udělal, bylo úplně nejlepší.“

Přicházíte jako jednička?

„O tom jsem se nebavil. Nebo i kdybych se bavil, tak to teď neřeknu. Prostě se budu snažit chytat co nejlíp, trénovat a dělat postupné kroky.“

Jak vnímáte situaci v Brně, kde jsou momentálně tři brankáři?

(povzdechne si) „Těžká otázka, odpovídám neutrálně: Budu makat a uvidí se. Jak budu v bráně, tak budu makat a snažit se podívat co nejlepší výkony.“

Budete řešit i novou masku?

„Osobně bych chtěl řešit celou výstroj, ale ještě jsem se o tom nestihl ani bavit, protože jsem tady druhý den. Uvidí se, co a jak. Určitě bych si chtěl vymyslet nějakou skvělou masku, abych byl v barvách, to chce každý gólman. Aby to bylo něco modrobílého.“

