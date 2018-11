Salfický: Hemský do Pardubic? Uděláme maximum. Řešíme i trenéry

Video k článku 720p 360p REKLAMA Kometa Brno - Pardubice: Nikým nehlídaný Zaťovič umístil puk přesně do brány, 2:0 VŠECHNA VIDEA ZDE

Občas padá v souvislosti s Dynamem jedno jméno: Aleš Hemský. Renomovaný útočník je momentálně bez kontraktu v USA. Je šance se s ním domluvit?

„U nás má Aleš dveře otevřené. Pokud řekne, že chce hrát dál hokej, uděláme maximum, aby hrál za nás. Teď je to hlavně o jeho rozhodnutí, potažmo o zdravotním stavu. Hokej je krásný, ale život je dlouhý, běží i po kariéře, máte rodinu, je třeba zvážit priority. Nikdy bych se neodvážil Aleše do něčeho tlačit. Je to o jeho verdiktu. O našem zájmu ví, kdyby to dopadlo, šel by domů. Ze své pozice udělám maximum, aby hrál za nás, pokud se rozhodne pokračovat.“

Jaká je pozice kouče Břetislava Kopřivy? Zůstává dočasným trenérem, anebo se jeho postavení někam posunulo?

„Po nedávné trenérské změně (odchod Miloše Holaně) jsem avizoval, že jde o dočasné řešení a to stále platí. Břéťovi moc děkuju, že do toho šel, rozhodl jsem se ze dne na den. Řekli jsme si do repre pauzy s tím, že pak se uvidí. Je to otevřené, hledáme optimální řešení pro mančaft, pro Pardubice. Možné je všechno. Uvidíme.“

Pardubice mohou teoreticky snadno získat své trenéry Šejbu s Lubinou. Je to směr, kterým se můžete či plánujete vydat?

„Řešíme všechny varianty, ať už krátkodobou nebo dlouhodobou. Osobně se přikláním ke koncepčnějšímu modelu. Důvěru mají stávající trenéři, ale dumáme, co by bylo pro mužstvo nejlepší. Musí jít každopádně o trenéra nebo trenéry, kteří přinesou požadovaný efekt.“

Pro Pardubice to byla ve středu nula v Brně. Jak vám připadal zápas z vrchu z boxu?

„Z mého pohledu jsme nesehráli po systémové stránce špatné utkání, na klukách byla vidět snaha, ale v klíčových momentech se projevuje kvalita. Hráči dřou, makají, ale chybí větší sebevědomí. Kometa využila dvě šance, z minima vytěžila maximum, kdežto my nic. Rozdíl byl v kvalitě hráčů, kteří utkání rozhodli.“

Hradci jste v derby dali šest gólů, Litvínovu čtyři, Spartě také. Šlo tedy spíš o výstřely, výjimky?

„Vždycky je to o tom, co vám dovolí soupeř. Nám tady Karel Vejmelka nedal šanci na dorážku, nic z něj nevypadlo a co měl, to pochytal. Větší počet vstřelených gólů z předešlých utkání připisuju také impulsu po nástupu nového trenéra. Najelo se na nový systém, víc střelby, víc se tlačit do brány, celoplošná obrana. Mrzí mě přesilovky, to jsou klíčové momenty utkání, zápasy rozhodují nerovnovážné situace a tam máme rezervy.“

Stačí vám bilance sedmi bodů z patnácti možných pod novým velením?

„Hodnotím to pozitivně. Pro mě je důležitý projev mužstva. Dřív jsme prohrávali na střely 15:40, 20:40. Dnes je poměr vyrovnaný, nebo soupeře i přestřílíme. Pak je to o šikovnosti hráčů, spousta z nich je u nás za svým potenciálem. Očekáváme od nich víc, proto jsou v Pardubicích. Aby stříleli góly. Musí si za tím víc jít. Budiž nám návodem minulá sezona, dlouho totožná jako stávající, bodů bylo podobně jako v první čtvrtině, ale prací, chutí něco dokázat se to zvedlo a skončili jsme nahoře. Je známo, že jakmile se daří, o to víc se musí makat. Věřím, že uděláme sérii a góly nám tam začnou padat. Když si za tím jdeme, když prokážeme sebevědomí, pak to začne fungovat. Šest branek Hradci, čtyři Litvínovu a Spartě jsou toho důkazem. Nesmíme být zbytečně zakřiknutí.“

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 30:17. Malec, 37:39. Zaťovič Hosté: Sestavy Domácí: Vejmelka (Langhamer) – Mikuš, O. Němec (A), Gulaši, Štencel, Malec, Schaus, Barinka – Zaťovič (A), P. Holík, Mueller – Kašpar, L. Čermák (C), Köhler – Dočekal, Hruška, Mallet – Plášek ml., R. Zohorna, L. Horký. Hosté: Klouček (Kacetl) – Trončinský (A), Holland, Wishart, Cardwell, Děrvuk, Hrabal, Čáslava, Budík – Kusý, Marosz (C), Mandát – Treille (A), Bubela, Skokan – Perret, Dušek, Vondráček – Poulíček, M. Kratochvíl. Rozhodčí Hribik, Pešina – Jindra, Zika Stadion DRFG arena Návštěva 7 700 (vyprodáno) diváků