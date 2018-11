Vondrka srazil hattrickem Spartu. Srdcem jsem pořád slávista, smál se

Video k článku 720p 360p REKLAMA SESTŘIH: Sparta - Mladá Boleslav 3:5. Svěřenci Uwe Kruppa prohráli třetí domácí utkání v řadě VŠECHNA VIDEA ZDE

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 24:24. Košťálek, 31:01. Kudrna, 33:30. Blain Hosté: 17:39. Vondrka, 27:43. Pabiška, 44:16. Bernad, 57:01. Vondrka, 59:09. Vondrka Sestavy Domácí: Machovský (Honzík) – Tomáš Dvořák, Blain, Košťálek, Gregorc, T. Voráček, Delisle – Říčka (A), Pech, Kumstát – Jarůšek, Sill, Forman – Kudrna (C), P. Vrána, Buchtele – Beran, Smejkal, Pšenička – Rousek. Hosté: Krošelj (47. Groh) – Kotvan, Bernad, Hanzlík (A), Pláněk, Němeček, Kurka, Dlapa – Skalický, Klepiš (A), Vondrka (C) – Látal, P. Musil, Pacovský – Martin Procházka, T. Knotek, Šťastný – P. Kousal, Najman, Pabiška. Rozhodčí Šír, Hradil – Gebauer, Lederer Stadion Návštěva 7 910 diváků

Ve středečním rozhovoru pro Sport řekl váš trenér Radim Rulík, jak moc vám věří a je si jistý, že se zvednete. Zaznamenal jste to?

„Jasně, právě před zápasem jsem to četl. Pak po utkání jsem si na to vzpomněl, že to vyšlo fakt hezky.“

Je pro vás důležité cítit i přes určitou herní krizi takovou důvěru trenéra?

„Samozřejmě. Je to základ, o to líp se tak hraje. Do Boleslavi jsem nešel jako nějaký žoldák, šel jsem tam proto, že chci tomu klubu pomoct. Chci něco dokázat jako tým, ne sobě. Moje osobní body jsou fajn, ale nejsou prioritou. A neříkám to jako nějaké trapné klišé, fakt to myslím smrtelně vážně.“

Na druhou stranu klub vás bral jako bodového lídra.

„To máte pravdu. Když to tam nepadá, člověk je pod tlakem. Už mám ale taky nějaký věk, snažil jsem se to nevnímat. Hokej je práce, ale pořád z něj chci mít hlavě radost. Věřím, že se i bodově konečně začíná blýskat na lepší časy a tenhle zápas mě k tomu nakopne. Jsem ale strašně rád, že jsme vyhráli, protože tohle byla opravdu loupež.“

Znovu jste po delší době nastoupil v lajně s Jakubem Klepišem. Docela vám to sedlo, co říkáte?

„No, docela jo! (smích) Říkali jsme si, že v létě jsme byli takoví nerozehraní. Nebylo to ono. Teď už ale sezona běží naplno, i my sami se cítíme víc rozjetí a v tempu. Trenéři se rozhodli nás zase zkusit spolu. A super!“

Zápas to byl dost bláznivý, jaký z něj máte pocit?

„Začali jsme až moc zodpovědně. Z přemíry snahy se pak tvořily chyby. Gólman nás ale podržel. Pak jsme šli do vedení, ale pak to stejně byla taková přelívačka. Sám jsem se od začátku cítil výborně, jsem rád, že to takhle dopadlo. Jsou tu noví trenéři, nastolili nový systém a taktiku, na kterou si zvykáme a snažíme se ji dodržovat. Teď to šlapalo, nesmíme ale usnout na vavřínech.“

Fanoušci Sparty na vás stále pokřikují „slávisto“. Jak to berete?

„Normálně. Ve Spartě jsem prožil moc hezké tři měsíce, které jsem si užil. Srdcem jsem ale pořád slávista, takže když to na mě někdo řve, dělá mi to dobře.“

Takže to vás asi hattrick do sítě Sparty těší o to víc, ne?

„Je parádní, když se to proti ní povede. Těšil by mě proti komukoli. I když přiznávám… tady asi ještě o trochu víc. Jen se bojím, kolik mě to bude stát. Bez placení mi tohle v kabině určitě neproklouzne.“

