Škatulata v Liberci. Z KHL se vrací Filippi, Lakatoš jde hostovat do Zlína

Šestadvacetiletý Filippi nastoupil v Chabarovsku do 10 zápasů a připsal si dvě branky a dvě asistence. V reprezentační pauze v klubu skončil. "Tomáš se rozhodl vrátit do české extraligy a jsem rád, že jeho jedinou volbou byli Bílí Tygři," uvedl v tiskové zprávě sportovní ředitel a trenér Liberce Filip Pešán.

"Pro náš tým je příchod Tomáše výrazným posílením naší ofenzivy a jsem přesvědčen, že si v týmu vybuduje dominantní roli. Podepsáním víceleté smlouvy se stává základním kamenem pro budování týmu do dalších let," doplnil Pešán.

Jednadvacetiletý Lakatoš si v této sezoně připsal v 17 duelech čtyři asistence. Ve dvou utkáních nastoupil v první lize za Benátky nad Jizerou a vstřelil jeden gól. "Rozhodli jsme se uvolnit Dominika na hostování do Zlína, protože do jisté míry ztratil výsostnou roli, kterou si v týmu za poslední tři roky vybudoval," uvedl Pešán.

"Je to hráč, který by měl hrát v prvních dvou formacích a v přesilových hrách, ale v našem týmu se z těchto pozic aktuálně propadl do méně vytěžovaných útoků. V kombinaci s tím, že chceme dát prostor v sestavě také našim mladíkům, kteří bojují o účast na světovém šampionátu do 20 let, pro Dominika nezbývá v současné chvíli adekvátní místo," dodal Pešán.